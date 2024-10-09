В центре Тюмени отремонтируют «страшный муравейник»

В Тюмени на улице Республики отремонтируют фасад «муравейника»
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Муравейник. Тюмень, жилой дом, муравейник, улица республики 92, республики 92
Работы запланированы на 2027—2029 годы Фото:

В Тюмени на улице Республики отремонтируют фасад дома №92, который тюменцы прозвали «страшным муравейником». Об этом сообщили в региональном департаменте ЖКХ. Работы запланированы на 2027—2029 годы.

«Капитальный ремонт многоквартирных домов производится согласно Региональной программе, где установлены сроки и определена очередность домов. Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома №92 по улице Республики в городе Тюмени запланирован в период 2027—2029 гг», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что новый автовокзал в Тюмени планируют возвести в районе улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта. Объект закончат до 2040 года.

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В Тюмени на улице Республики отремонтируют фасад дома №92, который тюменцы прозвали «страшным муравейником». Об этом сообщили в региональном департаменте ЖКХ. Работы запланированы на 2027—2029 годы. «Капитальный ремонт многоквартирных домов производится согласно Региональной программе, где установлены сроки и определена очередность домов. Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома №92 по улице Республики в городе Тюмени запланирован в период 2027—2029 гг», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что новый автовокзал в Тюмени планируют возвести в районе улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта. Объект закончат до 2040 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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