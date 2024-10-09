В центре Тюмени отремонтируют «страшный муравейник»

В Тюмени на улице Республики отремонтируют фасад дома №92, который тюменцы прозвали «страшным муравейником». Об этом сообщили в региональном департаменте ЖКХ. Работы запланированы на 2027—2029 годы.
«Капитальный ремонт многоквартирных домов производится согласно Региональной программе, где установлены сроки и определена очередность домов. Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома №92 по улице Республики в городе Тюмени запланирован в период 2027—2029 гг», — сообщили в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что новый автовокзал в Тюмени планируют возвести в районе улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта. Объект закончат до 2040 года.
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