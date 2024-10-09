В центре Тюмени отремонтируют «страшный муравейник»

В Тюмени на улице Республики отремонтируют фасад «муравейника»

09 октября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Работы запланированы на 2027—2029 годы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на улице Республики отремонтируют фасад дома №92, который тюменцы прозвали «страшным муравейником». Об этом сообщили в региональном департаменте ЖКХ. Работы запланированы на 2027—2029 годы. «Капитальный ремонт многоквартирных домов производится согласно Региональной программе, где установлены сроки и определена очередность домов. Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома №92 по улице Республики в городе Тюмени запланирован в период 2027—2029 гг», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что новый автовокзал в Тюмени планируют возвести в районе улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта. Объект закончат до 2040 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на улице Республики отремонтируют фасад дома №92, который тюменцы прозвали «страшным муравейником». Об этом сообщили в региональном департаменте ЖКХ. Работы запланированы на 2027—2029 годы. «Капитальный ремонт многоквартирных домов производится согласно Региональной программе, где установлены сроки и определена очередность домов. Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома №92 по улице Республики в городе Тюмени запланирован в период 2027—2029 гг», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что новый автовокзал в Тюмени планируют возвести в районе улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта. Объект закончат до 2040 года.