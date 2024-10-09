Екатеринбуржец поджег магазин «Пивко» после неудачного ограбления. Видео

09 октября 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

На место ЧП оперативно прибыли спасатели (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице Рощинской неизвестный поджег «Пивко» после того, как не смог вскрыть двери в магазин. На этом мужчина не остановился и проколол колеса припаркованных рядом машин. Информация об этом появилась в Telegram. «Екатеринбуржец поджег „Пивко“ на Рощинской. Дальше он проколол „Мерседесу“ с тремя восьмерками колесо и разбил стекло соседнему авто», — передает telegram-канал Ural Mash слова очевидца. Однако другие жильцы отметили, что мужчина продолжил вандалить, пробив шины других автомобилей. Судя по видео, на место инцидента оперативно прибыли пожарные. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области и городскую полицию. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Рощинской неизвестный поджег «Пивко» после того, как не смог вскрыть двери в магазин. На этом мужчина не остановился и проколол колеса припаркованных рядом машин. Информация об этом появилась в Telegram. «Екатеринбуржец поджег „Пивко“ на Рощинской. Дальше он проколол „Мерседесу“ с тремя восьмерками колесо и разбил стекло соседнему авто», — передает telegram-канал Ural Mash слова очевидца. Однако другие жильцы отметили, что мужчина продолжил вандалить, пробив шины других автомобилей. Судя по видео, на место инцидента оперативно прибыли пожарные. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области и городскую полицию. На момент публикации ответ не поступил.