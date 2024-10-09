Челябинские зэки тоннами заготавливают цепи. Фото

Заключенные ИК-2 в Челябинске изготовили более тысячи тонн сварных сетей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заключенные изготовили более тысячи сварных цепей Фото:

Заключенные исправительной колонии №2 в Челябинске с начала года изготовили более тысячи тонн сварных цепей. Как сообщили URA.RU 9 октября в пресс-службе ГУФСИН по региону, на базе Центра трудовой адаптации осужденных они оттачивают свое мастерство.

«В рамках договора об оказании услуг в текущем году из материала заказчика уже изготовлено более тысячи тонн сварных цепей. На данном участке трудоустроено 26 осужденных», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Там отметили, что всего на базе Центра трудовой адаптации функционирует несколько производственных участков. Заключенные могут заниматься металло и деревообработкой, шитьем. Таким образом они возмещают затраты государства на их содержание, оттачивают профессиональные навыки, стабильно получают заработную плату, погашают иски и помогают своим семьям.

Заключенные изготовили более тысячи тонн сварных цепей
Заключенные изготовили более тысячи тонн сварных цепей
Фото:

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Заключенные исправительной колонии №2 в Челябинске с начала года изготовили более тысячи тонн сварных цепей. Как сообщили URA.RU 9 октября в пресс-службе ГУФСИН по региону, на базе Центра трудовой адаптации осужденных они оттачивают свое мастерство. «В рамках договора об оказании услуг в текущем году из материала заказчика уже изготовлено более тысячи тонн сварных цепей. На данном участке трудоустроено 26 осужденных», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области. Там отметили, что всего на базе Центра трудовой адаптации функционирует несколько производственных участков. Заключенные могут заниматься металло и деревообработкой, шитьем. Таким образом они возмещают затраты государства на их содержание, оттачивают профессиональные навыки, стабильно получают заработную плату, погашают иски и помогают своим семьям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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