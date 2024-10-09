Заключенные исправительной колонии №2 в Челябинске с начала года изготовили более тысячи тонн сварных цепей. Как сообщили URA.RU 9 октября в пресс-службе ГУФСИН по региону, на базе Центра трудовой адаптации осужденных они оттачивают свое мастерство.
«В рамках договора об оказании услуг в текущем году из материала заказчика уже изготовлено более тысячи тонн сварных цепей. На данном участке трудоустроено 26 осужденных», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.
Там отметили, что всего на базе Центра трудовой адаптации функционирует несколько производственных участков. Заключенные могут заниматься металло и деревообработкой, шитьем. Таким образом они возмещают затраты государства на их содержание, оттачивают профессиональные навыки, стабильно получают заработную плату, погашают иски и помогают своим семьям.
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