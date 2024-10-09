Украинский посол раскрыл, как пройдет следующий саммит мира

IHA: Турция готова быть посредником между Украиной и Россией
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Турция вновь захотела стать посредником между Россией и Украиной
Турция вновь захотела стать посредником между Россией и Украиной Фото:

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил о планах проведения второго «саммита мира» до конца 2024 года. Он считает, что Россия будет участвовать, но без прямых контактов с Киевом. Посол также добавил, что Турция будет выступать в качестве посредника между странами для переговоров. Об этом сообщает агентство IHA.

«Мы не говорим о таком формате, когда Украина и Россия сидят лицом к лицу, а Украина слушает требования России. Это не будут двусторонние переговоры. Это будет формат, где взаимодействие [представителей Украины и России] будет проходить через третью сторону. В этом плане участие Турции в качестве посредника и ее опыт очень важны для нас. Мы пока что планируем провести этот саммит до конца 2024 года», — приводит слова посла агентство IHA.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что нового саммита мира по Украине в ближайшее время не будет. Он должен был состояться в ноябре. Там Зеленский должен был представить свой мирный план. При это саммит может быть перенесен еще раз, отмечал Боднар. В Анкаре ранее также говорили, что хотят стать посредником между конфликтующими странами. 

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Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил о планах проведения второго «саммита мира» до конца 2024 года. Он считает, что Россия будет участвовать, но без прямых контактов с Киевом. Посол также добавил, что Турция будет выступать в качестве посредника между странами для переговоров. Об этом сообщает агентство IHA. «Мы не говорим о таком формате, когда Украина и Россия сидят лицом к лицу, а Украина слушает требования России. Это не будут двусторонние переговоры. Это будет формат, где взаимодействие [представителей Украины и России] будет проходить через третью сторону. В этом плане участие Турции в качестве посредника и ее опыт очень важны для нас. Мы пока что планируем провести этот саммит до конца 2024 года», — приводит слова посла агентство IHA. Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что нового саммита мира по Украине в ближайшее время не будет. Он должен был состояться в ноябре. Там Зеленский должен был представить свой мирный план. При это саммит может быть перенесен еще раз, отмечал Боднар. В Анкаре ранее также говорили, что хотят стать посредником между конфликтующими странами. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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