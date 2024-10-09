В Пермском крае выпал первый снег. Видео

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Местные жители засняли первый снег на видео
Местные жители засняли первый снег на видео Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) пошел снег. Видео опубликовал telegram-канал «ЧП И ДТП — Пермь и края».

«Снег идет в Кудымкарском районе», — подписал автор видео. На кадрах видно, что снег запорошил крыши домов, машины и траву.

Ранее URA.RU написало, что в Перми снегопад ожидается вечером 9 октября. По прогнозам синоптиков, он будет идти всю ночь.

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В Кудымкаре (Пермский край) пошел снег. Видео опубликовал telegram-канал «ЧП И ДТП — Пермь и края». «Снег идет в Кудымкарском районе», — подписал автор видео. На кадрах видно, что снег запорошил крыши домов, машины и траву. Ранее URA.RU написало, что в Перми снегопад ожидается вечером 9 октября. По прогнозам синоптиков, он будет идти всю ночь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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