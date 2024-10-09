Местные жители засняли первый снег на видео
В Кудымкаре (Пермский край) пошел снег. Видео опубликовал telegram-канал «ЧП И ДТП — Пермь и края».
«Снег идет в Кудымкарском районе», — подписал автор видео. На кадрах видно, что снег запорошил крыши домов, машины и траву.
Ранее URA.RU написало, что в Перми снегопад ожидается вечером 9 октября. По прогнозам синоптиков, он будет идти всю ночь.
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