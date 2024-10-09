Пермяков-сладкоежек зовут упаковывать Snickers за 390 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работу по упаковке шоколада в Подмосковье

09 октября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Обязанности заключаются в фасовке и упаковке кондитерских изделий Фото: Георгий Бергал © URA.RU Жителям Пермского края предлагают работу на шоколадной фабрике в Москвой области. Там необходимо трудиться вахтовым методом фасовщиками-упаковщиками шоколада Snickers. За вахту в 120 рабочих смен обещают платить зарплату до 398 700 рублей. «Вакансия для жителей Пермского края. Работа вахтой для сладкоежек с проживанием и питанием на крупнейшее производство в Москве. Фасовщик-упаковщик шоколада Sniсkеrs. Набор на вахту начинается от 15 смен. За 120 смен можно получить до 398 700 рублей. Приглашаем мужчин, женщин, семейные пары. Оплачиваем 10 дней отпуска через каждые 45 дней вахты. Опыт работы не требуется. Поможем оформить медкнижку», — сообщается в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что вахтовиков обеспечат жильем за счет работодателя, оформят и заселят в день приезда в офис. Также сотрудникам выдадут спецодежду и будут кормить три раза в день. Обязанности заключаются в фасовке и упаковке продукции по коробам на линии. В комментариях к объявлению работники отмечают, что получают достойную зарплату за тяжелый труд, но такая работа подходит не всем и жалуются на малое количество перерывов. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают поработать вахтовым методом в московском аэропорту Домодедово, где базируется авиакомпания S7 Airlines. Там необходимо обрабатывать салоны самолетов средствами дезинфекции. За вахту в 60 смен обещают платить до 300 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Пермского края предлагают работу на шоколадной фабрике в Москвой области. Там необходимо трудиться вахтовым методом фасовщиками-упаковщиками шоколада Snickers. За вахту в 120 рабочих смен обещают платить зарплату до 398 700 рублей. «Вакансия для жителей Пермского края. Работа вахтой для сладкоежек с проживанием и питанием на крупнейшее производство в Москве. Фасовщик-упаковщик шоколада Sniсkеrs. Набор на вахту начинается от 15 смен. За 120 смен можно получить до 398 700 рублей. Приглашаем мужчин, женщин, семейные пары. Оплачиваем 10 дней отпуска через каждые 45 дней вахты. Опыт работы не требуется. Поможем оформить медкнижку», — сообщается в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что вахтовиков обеспечат жильем за счет работодателя, оформят и заселят в день приезда в офис. Также сотрудникам выдадут спецодежду и будут кормить три раза в день. Обязанности заключаются в фасовке и упаковке продукции по коробам на линии. В комментариях к объявлению работники отмечают, что получают достойную зарплату за тяжелый труд, но такая работа подходит не всем и жалуются на малое количество перерывов. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают поработать вахтовым методом в московском аэропорту Домодедово, где базируется авиакомпания S7 Airlines. Там необходимо обрабатывать салоны самолетов средствами дезинфекции. За вахту в 60 смен обещают платить до 300 тысяч рублей.