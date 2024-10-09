Челябинская мэрия отказалась принимать возведенную по закону новостройку

10 октября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Суд обязал власти выдать разрешение на ввод многоэтажки в эксплуатацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска отказалась принимать в эксплуатацию возведенную по закону новостройку. Как следует из данных арбитража, речь идет о многоэтажке в Тракторозаводском районе. Застройщик «Финстрой» подал иск в суд и выиграл его. «Признать недействительным решение администрации Челябинска об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию от 30 января 2024 года. Обязать Управление градостроительных разрешений устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО Специализированный застройщик „Финстрой“ путем выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта», — отмечено в решении суда. Жилая десятиэтажка № 63-а расположена на улице Героев Танкограда. Разрешение на строительство маневренного жилья было получено в июне 2017 года, затем продлевалось. В соответствии с документом, застройщик должен был разработать проект реконструкции квартала, решить социальные вопросы с жителями, определить моменты со сносом ветхого жилья, создать проект строительства жилых домов, построить их и прочее. Первоначально в документах общая площадь объекта составляла 2,52 тысячи кв метров, однако на деле стало 2,6 тысячи. Нежилые помещения располагаются в подвале и на первом этаже, хотя предполагалось, что под них вместо подвала будет занят дин этаж, а в пристрое с отдельным входом появятся общественные помещения. Еще одним основанием для отказа мэрии стало том, что в качестве даты начала строительства указан август 2016 года, в то время как первое разрешение на строительство выдано год спустя. Суд признал документ мэрии незаконным. В решении арбитража отмечено, что несоответствие дат является опечаткой. Представитель Главстройнадзора региона заметил, что недостаток не является критическим, поскольку все иные обстоятельства строительства и реквизиты документов указаны верно. Касательно другой причины отказа есть согласованные с главным инженером проекта документы, разрешившие переделку. Оценка Главстройнадзора показала, что дом соответствует разрешенным параметрам. На сайте застройщика указано всего два взведенных объекта. Второй является также многоквартирным домов № 5 по улице маршала Чуйкова. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы к моменту публикации не получены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Челябинска отказалась принимать в эксплуатацию возведенную по закону новостройку. Как следует из данных арбитража, речь идет о многоэтажке в Тракторозаводском районе. Застройщик «Финстрой» подал иск в суд и выиграл его. «Признать недействительным решение администрации Челябинска об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию от 30 января 2024 года. Обязать Управление градостроительных разрешений устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО Специализированный застройщик „Финстрой“ путем выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта», — отмечено в решении суда. Жилая десятиэтажка № 63-а расположена на улице Героев Танкограда. Разрешение на строительство маневренного жилья было получено в июне 2017 года, затем продлевалось. В соответствии с документом, застройщик должен был разработать проект реконструкции квартала, решить социальные вопросы с жителями, определить моменты со сносом ветхого жилья, создать проект строительства жилых домов, построить их и прочее. Первоначально в документах общая площадь объекта составляла 2,52 тысячи кв метров, однако на деле стало 2,6 тысячи. Нежилые помещения располагаются в подвале и на первом этаже, хотя предполагалось, что под них вместо подвала будет занят дин этаж, а в пристрое с отдельным входом появятся общественные помещения. Еще одним основанием для отказа мэрии стало том, что в качестве даты начала строительства указан август 2016 года, в то время как первое разрешение на строительство выдано год спустя. Суд признал документ мэрии незаконным. В решении арбитража отмечено, что несоответствие дат является опечаткой. Представитель Главстройнадзора региона заметил, что недостаток не является критическим, поскольку все иные обстоятельства строительства и реквизиты документов указаны верно. Касательно другой причины отказа есть согласованные с главным инженером проекта документы, разрешившие переделку. Оценка Главстройнадзора показала, что дом соответствует разрешенным параметрам. На сайте застройщика указано всего два взведенных объекта. Второй является также многоквартирным домов № 5 по улице маршала Чуйкова. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы к моменту публикации не получены.