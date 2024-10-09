Тюменцы стали неохотно покупать квартиры

АН «Этажи: в Тюмени на два месяца увеличился срок продажи квартир
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Дом, в котором жила Милена Заманова. Екатеринбург , тапки, дверь в квартиру
В среднем квартиры на вторичном рынке Тюмени продаются за семь месяцев Фото:

Жители Тюмени стали дольше продавить квартиры. В сентябре срок продажи жилья на вторичном рынке увеличился на два месяца. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи.

«В сентябре в Тюмени срок экспозиции проданных квартир — 7,79 месяцев. Он увеличился на 2,43 месяца по сравнению с прошлым периодом», — говорится в отчете риелторов.

Аналитики также отметили, что в сентябре на 46 000 увеличилась средняя полная стоимость квартир. Она составила 5 089 000 рублей. Средняя цена за квадрат — 122 695 рублей.

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Жители Тюмени стали дольше продавить квартиры. В сентябре срок продажи жилья на вторичном рынке увеличился на два месяца. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи. «В сентябре в Тюмени срок экспозиции проданных квартир — 7,79 месяцев. Он увеличился на 2,43 месяца по сравнению с прошлым периодом», — говорится в отчете риелторов. Аналитики также отметили, что в сентябре на 46 000 увеличилась средняя полная стоимость квартир. Она составила 5 089 000 рублей. Средняя цена за квадрат — 122 695 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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