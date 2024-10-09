В Перми назвали вакансии с самыми большими зарплатами

В Перми в октябре 2024 года больше всего работодатели предлагают платить врачам-стоматологам. Их заработная плата начинается от 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе SuperJob.
«В топе лучших предложений октября в Перми — вакансия врач-стоматолог с заработной платой от 250 тысяч рублей в месяц. Затем идет водитель экспедитор с категорией Е — 170 тысяч рублей. На третьем месте вакансия оператор-наладчик станков ЧПУ — 150 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Также в топ-5 вошли специальности инженер-конструктор и руководитель офиса отдела продаж. Кандидатам на эти должности предлагают от 120 тысяч и от 110 тысяч рублей соответственно.
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