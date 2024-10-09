Пожертвования пермяков фонду, который спасает тяжелобольных детей, выросли на миллионы

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» в июне текущего года получил в виде пожертвований более 9 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем в том же месяце 2023 года, выяснил корреспондент URA.RU, ознакомившийся с отчетностью благотворительной организации. Также благотворительная организация получила на расчетный счет крупные транши в виде субсидий от минфина и минтрудсоцразвития Прикамья — в общей сложности в фонд поступило более 12 млн рублей.
Так, филиал ПАО «РУСГИДРО» — Камская ГЭС перечислила фонду на реализацию проекта «Больше жизни 300 тысяч рублей. От группы компаний „КАМА“ в фонд поступило 50 тысяч рублей.
Благодаря неравнодушным жителям Прикамья всего за два месяца фонд «Дедморозим» собрал 2,5 млн рублей для Ярика Кустова. Годовалый малыш с рождения страдает первичной энтеропатией.
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