Психолог назвал три секрета женского успеха. Видео

Психолог Наумов: женское счастье зависит от баланса между тремя ролями
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Психолог Наумов назвал главные секреты женского счастья
Психолог Наумов назвал главные секреты женского счастья Фото:

Секрет женского счастья заключается в балансе между ролью жены, матери и женщины. Об этом сообщил психолог Виталий Наумов.

«Для современной женщины важны прежде всего три роли. Если вы будете действовать в этих трех ролях и планировать временной промежуток, где вы в одной роли, где вы во второй роли, где вы в третьей, тогда вы будете счастливой», — объясняет Наумов. Его слова приводит Пятый канал. 

Наумов подчеркнул, что роль женщины предполагает заботу о себе, своей красоте и женственности. Он отметил, что в суете повседневной жизни женщины часто забывают об этой стороне жизни, что может привести к чувству выгорания.

В роли жены женщина должна чувствовать поддержку со стороны партнера и осознавать свою значимость в его жизни. Искренность и открытость с мужем важны для психологического благополучия. Здоровая сексуальная жизнь является еще одним напоминанием о вашей желанности и нужности. 

В роли матери женщина должна осознавать свою важность и ответственность перед ребенком. Когда женщина заботится о своих детях, она ощущает себя важной для других, что способствует внутреннему удовлетворению, добавил психолог. Так, баланс между этими ролями помогает избежать выгорания и ощутить полноту жизни.

Ранее клинический психолог Артем Тараянц назвала главные ошибки женщин в общении с мужчинами. По ее словам, на состояние мужчины и его чувства к женщине влияет перманентный негативный эмоциональный фон в их отношениях, который может возникнуть, в частности, из-за стремления женщины контролировать мужчину.

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Секрет женского счастья заключается в балансе между ролью жены, матери и женщины. Об этом сообщил психолог Виталий Наумов. «Для современной женщины важны прежде всего три роли. Если вы будете действовать в этих трех ролях и планировать временной промежуток, где вы в одной роли, где вы во второй роли, где вы в третьей, тогда вы будете счастливой», — объясняет Наумов. Его слова приводит Пятый канал.  Наумов подчеркнул, что роль женщины предполагает заботу о себе, своей красоте и женственности. Он отметил, что в суете повседневной жизни женщины часто забывают об этой стороне жизни, что может привести к чувству выгорания. В роли жены женщина должна чувствовать поддержку со стороны партнера и осознавать свою значимость в его жизни. Искренность и открытость с мужем важны для психологического благополучия. Здоровая сексуальная жизнь является еще одним напоминанием о вашей желанности и нужности.  В роли матери женщина должна осознавать свою важность и ответственность перед ребенком. Когда женщина заботится о своих детях, она ощущает себя важной для других, что способствует внутреннему удовлетворению, добавил психолог. Так, баланс между этими ролями помогает избежать выгорания и ощутить полноту жизни. Ранее клинический психолог Артем Тараянц назвала главные ошибки женщин в общении с мужчинами. По ее словам, на состояние мужчины и его чувства к женщине влияет перманентный негативный эмоциональный фон в их отношениях, который может возникнуть, в частности, из-за стремления женщины контролировать мужчину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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