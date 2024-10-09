Секрет женского счастья заключается в балансе между ролью жены, матери и женщины. Об этом сообщил психолог Виталий Наумов.
«Для современной женщины важны прежде всего три роли. Если вы будете действовать в этих трех ролях и планировать временной промежуток, где вы в одной роли, где вы во второй роли, где вы в третьей, тогда вы будете счастливой», — объясняет Наумов. Его слова приводит Пятый канал.
Наумов подчеркнул, что роль женщины предполагает заботу о себе, своей красоте и женственности. Он отметил, что в суете повседневной жизни женщины часто забывают об этой стороне жизни, что может привести к чувству выгорания.
В роли жены женщина должна чувствовать поддержку со стороны партнера и осознавать свою значимость в его жизни. Искренность и открытость с мужем важны для психологического благополучия. Здоровая сексуальная жизнь является еще одним напоминанием о вашей желанности и нужности.
В роли матери женщина должна осознавать свою важность и ответственность перед ребенком. Когда женщина заботится о своих детях, она ощущает себя важной для других, что способствует внутреннему удовлетворению, добавил психолог. Так, баланс между этими ролями помогает избежать выгорания и ощутить полноту жизни.
Ранее клинический психолог Артем Тараянц назвала главные ошибки женщин в общении с мужчинами. По ее словам, на состояние мужчины и его чувства к женщине влияет перманентный негативный эмоциональный фон в их отношениях, который может возникнуть, в частности, из-за стремления женщины контролировать мужчину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.