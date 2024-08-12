Названы главные ошибки женщин при общении с мужчинами

На состояние мужчины и его чувства к женщине влияет перманентный негативный эмоциональный фон в их отношениях, который может возникнуть, в частности, из-за стремления женщины контролировать мужчину. Об этом сообщил клинический психолог Артем Тараянц.
«Перманентный негативный эмоциональный фон. Мужчины могут счесть, что женщина его унижает. Даже если женщина не то имела ввиду, мужчина все равно может чувствовать себя оскорбленным», — заявил Артем Тараянц в беседе с NEWS.RU. По его словам, такой фон может возникнуть из-за стремления женщины контролировать мужчину или из-за ее недостаточной инициативности в половой жизни.
Психолог подчеркнул, что неудовлетворенность мужчины интимными отношениями может возникнуть из-за отсутствия вовлеченности со стороны женщины: «однотипная техника, отсутствие кокетства и эстетики вне постели и отказ от экспериментов». Также Тараянц объяснил, что причиной негативного фона между мужчиной и женщиной могут явиться резкие слова партнерши о несостоятельности представителя сильного пола в жизни или обесценивание ею целей, успехов, принципов или хобби ее избранника.
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На состояние мужчины и его чувства к женщине влияет перманентный негативный эмоциональный фон в их отношениях, который может возникнуть, в частности, из-за стремления женщины контролировать мужчину. Об этом сообщил клинический психолог Артем Тараянц. «Перманентный негативный эмоциональный фон. Мужчины могут счесть, что женщина его унижает. Даже если женщина не то имела ввиду, мужчина все равно может чувствовать себя оскорбленным», — заявил Артем Тараянц в беседе с NEWS.RU. По его словам, такой фон может возникнуть из-за стремления женщины контролировать мужчину или из-за ее недостаточной инициативности в половой жизни. Психолог подчеркнул, что неудовлетворенность мужчины интимными отношениями может возникнуть из-за отсутствия вовлеченности со стороны женщины: «однотипная техника, отсутствие кокетства и эстетики вне постели и отказ от экспериментов». Также Тараянц объяснил, что причиной негативного фона между мужчиной и женщиной могут явиться резкие слова партнерши о несостоятельности представителя сильного пола в жизни или обесценивание ею целей, успехов, принципов или хобби ее избранника.