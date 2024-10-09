Для челябинских детей в выходные устроят квест по Minecraft и шоу с фейерверками. Афиша

10 октября 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

На квесте по игре Minecraft придется сражаться с монстрами, чтобы достичь цели Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press В Челябинске в выходные, 12 и 13 октября, для детей подготовили экскурсии по творческим мастерским, квест по мотивам популярной игры и тематические вечеринки. О том, где будут искать сокровища, сталкиваться с монстрами, подарят игрушки и научат готовить сладости — в материале URA.RU. Квест по мотивам игры «Майнкрафт» и вечеринка про капибар Квест «Майнкрафт — тайна подземелья» проведут в развлекательном центре «Джунгли сити». По сюжету интерактива, детей оправят в подземелье для того, чтобы они разгадали тайну пропавшего сокровища. По ходу игры участников ожидают монстры, головоломки и другие испытания. Стоимость — 1450 рублей. Детям подарят игрушки в виде капибар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В «Максиленде» на Артиллерийской пройдет детское интерактивное шоу «Капи-пати», участники которого должны будут узнать факты о капибарах. В программе мероприятия ожидаются холодные фейерверки, огромные шары, челленджи и логические загадки. В завершении вечеринки каждому ребенку подарят игрушку-капибару. Стоимость посещения — 1100 рублей Смесь мастер-классов, творчества, выставок и интересных хобби «Челябинская квартиральня» вновь стартует 12-13, а также 19—20 октября. В рамках первой половины программ устроят встречи с творцами, на которых покажут процесс создания картин и других изделий. Пройдут мастер-классы, чаепития в различных мастерских города и лотереи. Участие в мероприятиях бесплатное. Детей научат готовить сладости Фото: Илья Московец © URA.RU Кулинарная студия «Классное время» 12 и 13 октября проводит мастер-классы «2 в 1». В субботу детей научат готовить яблочный зефир. В процессе юным кулинарам будет нужно раскрасить кашпо в виде автобуса, в которое они посеют микрозелень. В воскресенье там же будут выпекать ванильные капкейки с клубничным конфи. Детей также научат украшать кексы шапочкой из крема. После пройдет занятие по росписи текстильных кошельков. Стоимость — 800 и 850 рублей соответственно. Детский музей приглашает детей в творческую мастерскую на занятия по созданию куклы-стригушки из соломы, которые пройдут 12 октября. Помимо игрушки, юные челябинцы узнают о сельском хозяйстве: о процессах изготовления хлеба и использовании соломы. Стоимость для ребенка составит 300 рублей. Сопровождающий билет для взрослого обойдется в 200 рублей. Мастер-класс для детей также устраивает «Всюду Чудо Парк» 13 октября. Участников мероприятия научат раскрашивать деревянные значки неоновыми красками. Стоимость — от 790 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в выходные, 12 и 13 октября, для детей подготовили экскурсии по творческим мастерским, квест по мотивам популярной игры и тематические вечеринки. О том, где будут искать сокровища, сталкиваться с монстрами, подарят игрушки и научат готовить сладости — в материале URA.RU. Квест «Майнкрафт — тайна подземелья» проведут в развлекательном центре «Джунгли сити». По сюжету интерактива, детей оправят в подземелье для того, чтобы они разгадали тайну пропавшего сокровища. По ходу игры участников ожидают монстры, головоломки и другие испытания. Стоимость — 1450 рублей. В «Максиленде» на Артиллерийской пройдет детское интерактивное шоу «Капи-пати», участники которого должны будут узнать факты о капибарах. В программе мероприятия ожидаются холодные фейерверки, огромные шары, челленджи и логические загадки. В завершении вечеринки каждому ребенку подарят игрушку-капибару. Стоимость посещения — 1100 рублей «Челябинская квартиральня» вновь стартует 12-13, а также 19—20 октября. В рамках первой половины программ устроят встречи с творцами, на которых покажут процесс создания картин и других изделий. Пройдут мастер-классы, чаепития в различных мастерских города и лотереи. Участие в мероприятиях бесплатное. Кулинарная студия «Классное время» 12 и 13 октября проводит мастер-классы «2 в 1». В субботу детей научат готовить яблочный зефир. В процессе юным кулинарам будет нужно раскрасить кашпо в виде автобуса, в которое они посеют микрозелень. В воскресенье там же будут выпекать ванильные капкейки с клубничным конфи. Детей также научат украшать кексы шапочкой из крема. После пройдет занятие по росписи текстильных кошельков. Стоимость — 800 и 850 рублей соответственно. Детский музей приглашает детей в творческую мастерскую на занятия по созданию куклы-стригушки из соломы, которые пройдут 12 октября. Помимо игрушки, юные челябинцы узнают о сельском хозяйстве: о процессах изготовления хлеба и использовании соломы. Стоимость для ребенка составит 300 рублей. Сопровождающий билет для взрослого обойдется в 200 рублей. Мастер-класс для детей также устраивает «Всюду Чудо Парк» 13 октября. Участников мероприятия научат раскрашивать деревянные значки неоновыми красками. Стоимость — от 790 рублей.