Тюменский депутат Пискайкин обеспокоен преступностью среди мигрантов в регионе

09 октября 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Депутат Владимир Пискайкин предлагает пересмотреть работу народных дружин из-за разгула преступности среди мигрантов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутат Тюменской облдумы и глава реготделения «Справедливой России» Владимир Пискайкин выступил с инициативой пересмотреть работу народных дружин из-за роста преступности среди мигрантов. В своем telegram-канале народный избранник опубликовал предложение обсудить инициативу за круглым столом со всеми желающими. «На территории региона зарегистрировали 552 преступления, которые совершили 297 иностранных гражданина, чаще это выходцы из Центральной (Средней) Азии. Эти цифры требуют реагирования. Мы запланировали Круглый стол по данной тематике с участием представителей власти, общественности, активистов», — написал Владимир Пискайкин в своем telegram-канале. Поток мигрантов в Тюменскую область за 2024 годы вырос в 2,5 раза. Ранее URA.RU писало, власти региона рассматривают возможность увеличить стоимость патентов для мигрантов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Тюменской облдумы и глава реготделения «Справедливой России» Владимир Пискайкин выступил с инициативой пересмотреть работу народных дружин из-за роста преступности среди мигрантов. В своем telegram-канале народный избранник опубликовал предложение обсудить инициативу за круглым столом со всеми желающими. «На территории региона зарегистрировали 552 преступления, которые совершили 297 иностранных гражданина, чаще это выходцы из Центральной (Средней) Азии. Эти цифры требуют реагирования. Мы запланировали Круглый стол по данной тематике с участием представителей власти, общественности, активистов», — написал Владимир Пискайкин в своем telegram-канале. Поток мигрантов в Тюменскую область за 2024 годы вырос в 2,5 раза. Ранее URA.RU писало, власти региона рассматривают возможность увеличить стоимость патентов для мигрантов.