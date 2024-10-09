Тюменский депутат Пискайкин обеспокоен преступностью среди мигрантов в регионе

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Очередное заседание тюменской областной думы. Тюмень, пискайкин владимир
Депутат Владимир Пискайкин предлагает пересмотреть работу народных дружин из-за разгула преступности среди мигрантов Фото:

Депутат Тюменской облдумы и глава реготделения «Справедливой России» Владимир Пискайкин выступил с инициативой пересмотреть работу народных дружин из-за роста преступности среди мигрантов. В своем telegram-канале народный избранник опубликовал предложение обсудить инициативу за круглым столом со всеми желающими.

«На территории региона зарегистрировали 552 преступления, которые совершили 297 иностранных гражданина, чаще это выходцы из Центральной (Средней) Азии. Эти цифры требуют реагирования. Мы запланировали Круглый стол по данной тематике с участием представителей власти, общественности, активистов», — написал Владимир Пискайкин в своем telegram-канале.

Поток мигрантов в Тюменскую область за 2024 годы вырос в 2,5 раза. Ранее URA.RU писало, власти региона рассматривают возможность увеличить стоимость патентов для мигрантов.

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Депутат Тюменской облдумы и глава реготделения «Справедливой России» Владимир Пискайкин выступил с инициативой пересмотреть работу народных дружин из-за роста преступности среди мигрантов. В своем telegram-канале народный избранник опубликовал предложение обсудить инициативу за круглым столом со всеми желающими. «На территории региона зарегистрировали 552 преступления, которые совершили 297 иностранных гражданина, чаще это выходцы из Центральной (Средней) Азии. Эти цифры требуют реагирования. Мы запланировали Круглый стол по данной тематике с участием представителей власти, общественности, активистов», — написал Владимир Пискайкин в своем telegram-канале. Поток мигрантов в Тюменскую область за 2024 годы вырос в 2,5 раза. Ранее URA.RU писало, власти региона рассматривают возможность увеличить стоимость патентов для мигрантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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