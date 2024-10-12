Челябинцев в октябре научат готовить, лепить посуду и рисовать на одежде. Афиша

Мастер-классы в Челябинске в октябре: кулинария, лепка посуды, разрисовка одежды

13 октября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

В гончарных мастерских предлагают сделать посуду к Хэллоуину Фото: Алексей Андронов © URA.RU Для жителей Челябинска в октябре пройдут мастер-классы по готовке блюд разных кухонь мира, лепке посуды и шкатулок с использованием гончарного круга, а также занятия по созданию уникальной одежды. О том, где можно будет сделать своими руками тарелку к Хэллоуину, приготовить хинкали и разукрасить сумку-шоппер — в подборке URA.RU. Рукоделие: создание элементов интерьера и посуды В мастерской Fabrica 13 октября пройдет мастер-класс по ручной лепке, на котором участники смогут создать баночку в форме гриба. Участие в мероприятии обойдется в 1700 рублей, а за дополнительную плату в 1100 рублей можно будет покрыть изделие глазурью. Там же 19 октября научат делать чайную пару с использованием техник ручной лепки и работы на гончарном круге. Стоимость составит — три тысячи рублей. С помощью гончарного круга также предлагают сделать миску в технике сграффито. Такое занятие пройдет 27 октября. Его стоимость — две тысячи рублей. На мастер-классах будут практиковать как ручную лепку, так и создание фигур на гончарном столе Фото: Алексей Андронов © URA.RU Гончарная школа «Колокол» анонсировала проведение серии мастер-классов, посвященных празднованию Хэллоуина. Участники смогут изготовить тематические тарелки 28 и 30 октября за 1800 рублей. Также представлена возможность создать 3D тыкву, которую можно использовать как банку или шкатулку. Занятия пройдут 16 и 19 октября. Цена — 2100 рублей. Кастомизация: роспись одежды и сумок В Музее изобразительных искусств 13 и 26 октября запланированы сессии по росписи футболок. Участники получат в распоряжение футболки, специальные краски, маркеры для текстиля и разнообразный декор. Стоимость участия составит 1300 рублей. Также в пространстве «Немузеймусора» предлагается мастер-класс по созданию уникальной сумки-шоппера, где можно принести собственный принт в печатном виде. Все необходимые материалы будут предоставлены организаторами, стоимость участия — 350 рублей. Где можно научиться готовить или попробовать блюда известных кухонь мира Кулинарные студии анонсировали программы на октябрь Фото: Александр Мамаев © URA.RU В студии «Базилик» серия октябрьских мероприятий открылась с мастер-классов по приготовлению мясных блюд. Обучение приготовлению рыбы запланировано на 17 октября. Пройдутся и по кухням разных уголков мира: 15 октября приготовят итальянские блюда, азиатские — 24 октября, японские — 29 октября, а французские — 31 октября. Стоимость обучения кулинарному мастерству — 2200 рублей. В октябре кулинарное пространство «Рататуй» минимум семь мастер-классов. 13 октября запланированы мастер-классы по приготовлению тако с рваным мясом, стейков и апельсинового пирога. 20 октября будет организован рыбный день. 27 октября состоится кулинарный класс, посвященный грузинской кухне, где будут готовить аджапсандал, хинкали и хачапури. Также запланирован мастер-класс, посвященный Хэллоуину, на котором научат готовить салат с тыквой и гребешком, тыквенное ризотто и торт с вишней. Участие в каждом из мероприятий обойдется в 2990 рублей. Большинство мастер-классов предназначены для взрослых Фото: Анна Майорова © URA.RU Первый мастер-класс октября в кулинарной студии «Пармезан» будет посвящен наступлению осени. Блюда азиатской кухни приготовят 13 октября. Кулинарные изыски для гурманов в программе 16 сентября. Там научат готовить салат с манго и красной рыбой, курицу в апельсиновом конфи и профитроли «сникерс». Программа «Осенний вальс» запланирована 27 октября. В этот день приготовят салат с битыми огурцами и дайконом, индейку с птитимом и кокосовый пуддинг. Стоимость — 2200 рублей. В «Пармезане» также подготовлены детские программы. 13 октября юных челябинцев научат готовить вареники с вишней и глазированные сырки. Пасту с митболами и шоколадный маффин — 20 октября, а мини-рулеты из лаваша с курицей и десерт-трайфл — 27 октября. Стоимость — 1200 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для жителей Челябинска в октябре пройдут мастер-классы по готовке блюд разных кухонь мира, лепке посуды и шкатулок с использованием гончарного круга, а также занятия по созданию уникальной одежды. О том, где можно будет сделать своими руками тарелку к Хэллоуину, приготовить хинкали и разукрасить сумку-шоппер — в подборке URA.RU. В мастерской Fabrica 13 октября пройдет мастер-класс по ручной лепке, на котором участники смогут создать баночку в форме гриба. Участие в мероприятии обойдется в 1700 рублей, а за дополнительную плату в 1100 рублей можно будет покрыть изделие глазурью. Там же 19 октября научат делать чайную пару с использованием техник ручной лепки и работы на гончарном круге. Стоимость составит — три тысячи рублей. С помощью гончарного круга также предлагают сделать миску в технике сграффито. Такое занятие пройдет 27 октября. Его стоимость — две тысячи рублей. Гончарная школа «Колокол» анонсировала проведение серии мастер-классов, посвященных празднованию Хэллоуина. Участники смогут изготовить тематические тарелки 28 и 30 октября за 1800 рублей. Также представлена возможность создать 3D тыкву, которую можно использовать как банку или шкатулку. Занятия пройдут 16 и 19 октября. Цена — 2100 рублей. В Музее изобразительных искусств 13 и 26 октября запланированы сессии по росписи футболок. Участники получат в распоряжение футболки, специальные краски, маркеры для текстиля и разнообразный декор. Стоимость участия составит 1300 рублей. Также в пространстве «Немузеймусора» предлагается мастер-класс по созданию уникальной сумки-шоппера, где можно принести собственный принт в печатном виде. Все необходимые материалы будут предоставлены организаторами, стоимость участия — 350 рублей. В студии «Базилик» серия октябрьских мероприятий открылась с мастер-классов по приготовлению мясных блюд. Обучение приготовлению рыбы запланировано на 17 октября. Пройдутся и по кухням разных уголков мира: 15 октября приготовят итальянские блюда, азиатские — 24 октября, японские — 29 октября, а французские — 31 октября. Стоимость обучения кулинарному мастерству — 2200 рублей. В октябре кулинарное пространство «Рататуй» минимум семь мастер-классов. 13 октября запланированы мастер-классы по приготовлению тако с рваным мясом, стейков и апельсинового пирога. 20 октября будет организован рыбный день. 27 октября состоится кулинарный класс, посвященный грузинской кухне, где будут готовить аджапсандал, хинкали и хачапури. Также запланирован мастер-класс, посвященный Хэллоуину, на котором научат готовить салат с тыквой и гребешком, тыквенное ризотто и торт с вишней. Участие в каждом из мероприятий обойдется в 2990 рублей. Первый мастер-класс октября в кулинарной студии «Пармезан» будет посвящен наступлению осени. Блюда азиатской кухни приготовят 13 октября. Кулинарные изыски для гурманов в программе 16 сентября. Там научат готовить салат с манго и красной рыбой, курицу в апельсиновом конфи и профитроли «сникерс». Программа «Осенний вальс» запланирована 27 октября. В этот день приготовят салат с битыми огурцами и дайконом, индейку с птитимом и кокосовый пуддинг. Стоимость — 2200 рублей. В «Пармезане» также подготовлены детские программы. 13 октября юных челябинцев научат готовить вареники с вишней и глазированные сырки. Пасту с митболами и шоколадный маффин — 20 октября, а мини-рулеты из лаваша с курицей и десерт-трайфл — 27 октября. Стоимость — 1200 рублей.