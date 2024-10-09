Полпред президента в УрФО Артем Жога 9 октября посетил хоккейный матч челябинского «Трактора». Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Полпред приехал поболеть за челябинскую команду в ледовую арену «Трактор» вместе с губернатором Алексеем Текслером. Хоккейный клуб «Трактор» на домашнем льду встречается с владивостокским «Адмиралом», — передает корреспондент агентства.
Жога 9 октября совершил первую рабочую поездку за пределы Свердловской области в статусе полпреда. Он приехал в Челябинск, где до посещения игры провел встречу с Текслером и наградил 20 сотрудников местных оборонных предприятий. Таже Жога посетил центр поддержки участников СВО и ознакомился с производством танковых двигателей на заводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!