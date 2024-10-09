Полпред Жога пришел поболеть на матч ХК «Трактор» в Челябинске. Фото

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Сбор доверенных лиц штаба кандидата в президенты с президентом России Владимиром Путиным. Москва, жога артем
Первый возит за пределы Свердловской области полпред Артем Жога сделал в Челябинск Фото:

Полпред президента в УрФО Артем Жога 9 октября посетил хоккейный матч челябинского «Трактора». Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Полпред приехал поболеть за челябинскую команду в ледовую арену «Трактор» вместе с губернатором Алексеем Текслером. Хоккейный клуб «Трактор» на домашнем льду встречается с владивостокским «Адмиралом», — передает корреспондент агентства.

Жога 9 октября совершил первую рабочую поездку за пределы Свердловской области в статусе полпреда. Он приехал в Челябинск, где до посещения игры провел встречу с Текслером и наградил 20 сотрудников местных оборонных предприятий. Таже Жога посетил центр поддержки участников СВО и ознакомился с производством танковых двигателей на заводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК».

Жога трактор
За матчем Артем Жога и Алексей Текслер наблюдали из губернаторской ложи
Фото:

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Полпред президента в УрФО Артем Жога 9 октября посетил хоккейный матч челябинского «Трактора». Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Полпред приехал поболеть за челябинскую команду в ледовую арену «Трактор» вместе с губернатором Алексеем Текслером. Хоккейный клуб «Трактор» на домашнем льду встречается с владивостокским «Адмиралом», — передает корреспондент агентства. Жога 9 октября совершил первую рабочую поездку за пределы Свердловской области в статусе полпреда. Он приехал в Челябинск, где до посещения игры провел встречу с Текслером и наградил 20 сотрудников местных оборонных предприятий. Таже Жога посетил центр поддержки участников СВО и ознакомился с производством танковых двигателей на заводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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