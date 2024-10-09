Полпред Жога в Челябинске пришел в центр реабилитации бойцов СВО. Видео

09 октября 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Артем Жога впервые приехал в Челябинск Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полпред в УрФО Артем Жога в ходе визита в Челябинск 9 октября посетил центр поддержки и реабилитации бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. Полпред в УрФО Артем Жога посетил Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО. Он создан для поддержания физического, психологического и эмоционального здоровья, а также для реабилитации и социализации бойцов. Здесь они могут получить комплекс различных услуг в режиме «одного окна», — сообщили в пресс-службе полпредства. Жога приехал в Челябинск 9 октября. Он встретился с губернатором Алексей Текслером и вручил госнаграды труженикам оборонных предприятий города. Это первый визит нового полпреда в Челябинск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред в УрФО Артем Жога в ходе визита в Челябинск 9 октября посетил центр поддержки и реабилитации бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. Полпред в УрФО Артем Жога посетил Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО. Он создан для поддержания физического, психологического и эмоционального здоровья, а также для реабилитации и социализации бойцов. Здесь они могут получить комплекс различных услуг в режиме «одного окна», — сообщили в пресс-службе полпредства. Жога приехал в Челябинск 9 октября. Он встретился с губернатором Алексей Текслером и вручил госнаграды труженикам оборонных предприятий города. Это первый визит нового полпреда в Челябинск.