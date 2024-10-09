Полпред Жога в Челябинске пришел в центр реабилитации бойцов СВО. Видео

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Сбор доверенных лиц штаба кандидата в президенты с президентом России Владимиром Путиным. Москва, жога артем
Артем Жога впервые приехал в Челябинск Фото:

Полпред в УрФО Артем Жога в ходе визита в Челябинск 9 октября посетил центр поддержки и реабилитации бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

Полпред в УрФО Артем Жога посетил Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО. Он создан для поддержания физического, психологического и эмоционального здоровья, а также для реабилитации и социализации бойцов. Здесь они могут получить комплекс различных услуг в режиме «одного окна», — сообщили в пресс-службе полпредства.

Жога приехал в Челябинск 9 октября. Он встретился с губернатором Алексей Текслером и вручил госнаграды труженикам оборонных предприятий города. Это первый визит нового полпреда в Челябинск.

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Полпред в УрФО Артем Жога в ходе визита в Челябинск 9 октября посетил центр поддержки и реабилитации бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. Полпред в УрФО Артем Жога посетил Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО. Он создан для поддержания физического, психологического и эмоционального здоровья, а также для реабилитации и социализации бойцов. Здесь они могут получить комплекс различных услуг в режиме «одного окна», — сообщили в пресс-службе полпредства. Жога приехал в Челябинск 9 октября. Он встретился с губернатором Алексей Текслером и вручил госнаграды труженикам оборонных предприятий города. Это первый визит нового полпреда в Челябинск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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