Полпред в УрФО Артем Жога в ходе визита в Челябинск 9 октября посетил центр поддержки и реабилитации бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.
Полпред в УрФО Артем Жога посетил Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО. Он создан для поддержания физического, психологического и эмоционального здоровья, а также для реабилитации и социализации бойцов. Здесь они могут получить комплекс различных услуг в режиме «одного окна», — сообщили в пресс-службе полпредства.
Жога приехал в Челябинск 9 октября. Он встретился с губернатором Алексей Текслером и вручил госнаграды труженикам оборонных предприятий города. Это первый визит нового полпреда в Челябинск.
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