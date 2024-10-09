Девелоперы раскрыли секрет успешного партнерства в Екатеринбурге

Застройщики Екатеринбурга срабатываются благодаря грамотному распределению ролей

09 октября 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Застройщики обсудили использование форматов партнерского девелопмента Фото: «Общество Малышева 73» Застройщикам Екатеринбурга удается успешно реализовывать проекты в партнерстве друг с другом, благодаря грамотному распределению ролей на этапе создания проекта. Главной мыслью дискуссии «Партнерство как драйвер развития строительного бизнеса» стали новые возможности, которые возникают при объединении усилий и компетенций разных команд. Один из заметных трендов отрасли — более активное использование форматов партнерского девелопмента. По этому треку двигается «Общество Малышева 73» — холдинг реализует несколько крупных проектов, в котором выступает мастер-девелопером, привлекая для развития больших локаций застройщиков-партнеров. Как рассказал директор по развитию «Общества Малышева 73» Михаил Губин, в планах компании и в реализации (на разных стадиях) совместно с партнерами находится более двух миллионов квадратных метров. «Партнеры распределяют финансовые риски и страхуют друг друга своими ресурсами. Объединение усилий позволяет эффективно использовать опыт всех для создания качественного продукта, а сотрудничество ускоряет процессы и улучшает результат. Также благодаря синергетическому эффекту проект реализуется быстрее: над ним работают команды маркетинга и продаж со стороны обоих партнеров. Нас иногда спрашивают: „а как вы страхуете свои риски в отношениях с партнером-застройщиком? Залоги, банковские гарантии?“. Конечно, подстраховаться, где-то обеспечить свои обязательства — хорошо, но понятно, что дополнительная финансовая нагрузка делает его работу сложнее. У нас есть соглашение с партнером и мы относимся к нему, как к самому себе. То есть доверяем», — рассказывает Михаил Губин. Он отмечает, что многие решения, найденные в период проработки концепций и документов, фактически создавались с нуля, поскольку шаблонов не было. Это касается как партнерских отношений с застройщиками, так и взаимодействия с финансовыми институтами. При подобном взаимодействии в проекте компании разделяют роли: одна является мастер-партнером и выступает в роли земельного банка. В ее обязанности входит создание концепции, работа с документацией по планировке территории, проведение археологического обследования и строительство наружных сетей. «Например, мы также берем на себя обязательства по устройству дорожной сети и социальной инфраструктуры: строим детские сады, ремонтируем, создаем проекты, в некоторых случаях освобождаем землю под объекты социальной инфраструктуры», — поделился Михаил Губин. Позицию Михаила Губина поддержал и заместитель генерального директора «Компании Синара-Девелопмент» Сергей Казанцев. По его словам, сейчас застройщикам сложно реализовать кейсы одного типа, поэтому компании сосредотачивают усилия на том, чтобы объединяться и создавать что-то уникальное. «Важно понимать, что застройщики — это всегда индивидуалисты. И хочется создавать что-то уникальное, ведь дружба — дружбой, а бюджеты — врозь. Но, действительно, в наше время сложно реализовывать проекты в одном лице. Поэтому рождаются кейсы, где застройщикам необходимо сосредотачивать свои усилия для воплощения какого-либо плана», — пояснил Казанцев. Сбер заключил ряд соглашений в рамках реализации проекта комплексного освоения территории в Екатеринбурге («Кварталы на Титова», реализуют семь партнеров с мастер-девелопером «Гринвич Недвижимость»). Взаимодействие с банком и подготовка первого соглашения началась более двух лет назад, когда рынок находился в других условиях. Заместитель управляющего Свердловского отделения Сбербанка Сергей Лачугин поделился информацией о подходе кредитной организации к сложным партнерским проектам. «Нам многое известно об этом проекте, поэтому рассмотрение новых застройщиков происходит быстрее и требует меньше вложений собственных средств. Таким образом, сегодня мы видим большие перспективы в этой области и считаем данную модель реализации крупных проектов весьма успешной», — отметил Лачугин. Эксперты полагают, что число партнерских проектов в отрасли будет расти вместе с числом успешных рыночных примеров. Фото: «Общество Малышева 73» Фото: «Общество Малышева 73» Фото: «Общество Малышева 73» Фото: «Общество Малышева 73» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Застройщикам Екатеринбурга удается успешно реализовывать проекты в партнерстве друг с другом, благодаря грамотному распределению ролей на этапе создания проекта. Главной мыслью дискуссии «Партнерство как драйвер развития строительного бизнеса» стали новые возможности, которые возникают при объединении усилий и компетенций разных команд. Один из заметных трендов отрасли — более активное использование форматов партнерского девелопмента. По этому треку двигается «Общество Малышева 73» — холдинг реализует несколько крупных проектов, в котором выступает мастер-девелопером, привлекая для развития больших локаций застройщиков-партнеров. Как рассказал директор по развитию «Общества Малышева 73» Михаил Губин, в планах компании и в реализации (на разных стадиях) совместно с партнерами находится более двух миллионов квадратных метров. «Партнеры распределяют финансовые риски и страхуют друг друга своими ресурсами. Объединение усилий позволяет эффективно использовать опыт всех для создания качественного продукта, а сотрудничество ускоряет процессы и улучшает результат. Также благодаря синергетическому эффекту проект реализуется быстрее: над ним работают команды маркетинга и продаж со стороны обоих партнеров. Нас иногда спрашивают: „а как вы страхуете свои риски в отношениях с партнером-застройщиком? Залоги, банковские гарантии?“. Конечно, подстраховаться, где-то обеспечить свои обязательства — хорошо, но понятно, что дополнительная финансовая нагрузка делает его работу сложнее. У нас есть соглашение с партнером и мы относимся к нему, как к самому себе. То есть доверяем», — рассказывает Михаил Губин. Он отмечает, что многие решения, найденные в период проработки концепций и документов, фактически создавались с нуля, поскольку шаблонов не было. Это касается как партнерских отношений с застройщиками, так и взаимодействия с финансовыми институтами. При подобном взаимодействии в проекте компании разделяют роли: одна является мастер-партнером и выступает в роли земельного банка. В ее обязанности входит создание концепции, работа с документацией по планировке территории, проведение археологического обследования и строительство наружных сетей. «Например, мы также берем на себя обязательства по устройству дорожной сети и социальной инфраструктуры: строим детские сады, ремонтируем, создаем проекты, в некоторых случаях освобождаем землю под объекты социальной инфраструктуры», — поделился Михаил Губин. Позицию Михаила Губина поддержал и заместитель генерального директора «Компании Синара-Девелопмент» Сергей Казанцев. По его словам, сейчас застройщикам сложно реализовать кейсы одного типа, поэтому компании сосредотачивают усилия на том, чтобы объединяться и создавать что-то уникальное. «Важно понимать, что застройщики — это всегда индивидуалисты. И хочется создавать что-то уникальное, ведь дружба — дружбой, а бюджеты — врозь. Но, действительно, в наше время сложно реализовывать проекты в одном лице. Поэтому рождаются кейсы, где застройщикам необходимо сосредотачивать свои усилия для воплощения какого-либо плана», — пояснил Казанцев. Сбер заключил ряд соглашений в рамках реализации проекта комплексного освоения территории в Екатеринбурге («Кварталы на Титова», реализуют семь партнеров с мастер-девелопером «Гринвич Недвижимость»). Взаимодействие с банком и подготовка первого соглашения началась более двух лет назад, когда рынок находился в других условиях. Заместитель управляющего Свердловского отделения Сбербанка Сергей Лачугин поделился информацией о подходе кредитной организации к сложным партнерским проектам. «Нам многое известно об этом проекте, поэтому рассмотрение новых застройщиков происходит быстрее и требует меньше вложений собственных средств. Таким образом, сегодня мы видим большие перспективы в этой области и считаем данную модель реализации крупных проектов весьма успешной», — отметил Лачугин. Эксперты полагают, что число партнерских проектов в отрасли будет расти вместе с числом успешных рыночных примеров.