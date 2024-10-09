В Перми коммунальные службы дежурят круглосуточно из-за снегопада и дождя

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Глава города предупредил пермяков о гололеде
Глава города предупредил пермяков о гололеде Фото:

Власти Перми готовятся к наступлению непогоды. В городе организовано круглосуточное дежурство коммунальных служб, сообщил мэр Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

«Уже в ближайшие часы в Перми ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и мокрый снег, на дорогах возможен гололед. Коммунальные службы города готовы к ухудшению погодных условий, их дежурство организовано круглосуточно», — сообщил глава города.

Также он попросил автомобилистов соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дороге. Ранее Госавтоинспекция Пермского края призвала водителей сменить летнюю резину на зимнюю в ближайшее время.

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Власти Перми готовятся к наступлению непогоды. В городе организовано круглосуточное дежурство коммунальных служб, сообщил мэр Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Уже в ближайшие часы в Перми ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и мокрый снег, на дорогах возможен гололед. Коммунальные службы города готовы к ухудшению погодных условий, их дежурство организовано круглосуточно», — сообщил глава города. Также он попросил автомобилистов соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дороге. Ранее Госавтоинспекция Пермского края призвала водителей сменить летнюю резину на зимнюю в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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