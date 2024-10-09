На стадионе в Челябинске отменили вечерние занятия в спортивных секциях

В Челябинске на одном из стадионов «Спортивного города» отменили вечерние секции из-за отсутствия света. Об этом URA.RU сообщила челябинка.
«Стадион находится на проспекте Победы, 125. Вечером там занимаются дети и взрослые, но вечером это невозможно без света. Тренер пытался как-то подключить освещение, но ничего не вышло», — рассказала Анжела Г.
Челябинка отметила, что вечерние секции начинаются в шесть часов, но заниматься без света не получается, так как осенью темнеет рано. На секции ходит очень много ребят, они расстроились, что занятия вынуждены отменять.
Как уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, работы по подключению электричества ведутся. До конца недели освещение площадки будет подключено.
Обновлено в 11:09
По данным обратившейся челябинки, освещение на стадионе уже восстановлено. Дети продолжают заниматься спортом.
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