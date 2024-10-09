09 октября 2024

На стадионе в Челябинске отменили вечерние занятия в спортивных секциях

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по мини-футболу для воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и домов-интернатов посвященный Дню защиты детей. Челябинск, футбол, атака
Спортсмены не могут посещать вечерние занятия без света Фото:

В Челябинске на одном из стадионов «Спортивного города» отменили вечерние секции из-за отсутствия света. Об этом URA.RU сообщила челябинка.

«Стадион находится на проспекте Победы, 125. Вечером там занимаются дети и взрослые, но вечером это невозможно без света. Тренер пытался как-то подключить освещение, но ничего не вышло», — рассказала Анжела Г.

Челябинка отметила, что вечерние секции начинаются в шесть часов, но заниматься без света не получается, так как осенью темнеет рано. На секции ходит очень много ребят, они расстроились, что занятия вынуждены отменять.

Как уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, работы по подключению электричества ведутся. До конца недели освещение площадки будет подключено.

Обновлено в 11:09

По данным обратившейся челябинки, освещение на стадионе уже восстановлено. Дети продолжают заниматься спортом.

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В Челябинске на одном из стадионов «Спортивного города» отменили вечерние секции из-за отсутствия света. Об этом URA.RU сообщила челябинка. «Стадион находится на проспекте Победы, 125. Вечером там занимаются дети и взрослые, но вечером это невозможно без света. Тренер пытался как-то подключить освещение, но ничего не вышло», — рассказала Анжела Г. Челябинка отметила, что вечерние секции начинаются в шесть часов, но заниматься без света не получается, так как осенью темнеет рано. На секции ходит очень много ребят, они расстроились, что занятия вынуждены отменять. Как уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, работы по подключению электричества ведутся. До конца недели освещение площадки будет подключено. Обновлено в 11:09 По данным обратившейся челябинки, освещение на стадионе уже восстановлено. Дети продолжают заниматься спортом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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