Развлечения Спорт На стадионе в Челябинске отменили вечерние занятия в спортивных секциях 10 октября 2024 в 11:05 Размер текста - 17 + Спортсмены не могут посещать вечерние занятия без света Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на одном из стадионов «Спортивного города» отменили вечерние секции из-за отсутствия света. Об этом URA.RU сообщила челябинка. «Стадион находится на проспекте Победы, 125. Вечером там занимаются дети и взрослые, но вечером это невозможно без света. Тренер пытался как-то подключить освещение, но ничего не вышло», — рассказала Анжела Г. Челябинка отметила, что вечерние секции начинаются в шесть часов, но заниматься без света не получается, так как осенью темнеет рано. На секции ходит очень много ребят, они расстроились, что занятия вынуждены отменять. Как уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, работы по подключению электричества ведутся. До конца недели освещение площадки будет подключено. Обновлено в 11:09 По данным обратившейся челябинки, освещение на стадионе уже восстановлено. Дети продолжают заниматься спортом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске на одном из стадионов «Спортивного города» отменили вечерние секции из-за отсутствия света. Об этом URA.RU сообщила челябинка. «Стадион находится на проспекте Победы, 125. Вечером там занимаются дети и взрослые, но вечером это невозможно без света. Тренер пытался как-то подключить освещение, но ничего не вышло», — рассказала Анжела Г. Челябинка отметила, что вечерние секции начинаются в шесть часов, но заниматься без света не получается, так как осенью темнеет рано. На секции ходит очень много ребят, они расстроились, что занятия вынуждены отменять. Как уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, работы по подключению электричества ведутся. До конца недели освещение площадки будет подключено. Обновлено в 11:09 По данным обратившейся челябинки, освещение на стадионе уже восстановлено. Дети продолжают заниматься спортом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям