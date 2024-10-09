Компания «Росхим» купила пермский завод «Метфракс»

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"Росхим" получил 97% акций
"Росхим" получил 97% акций Фото:
новость из сюжета
Национализация завода «Метафракс»

Подведены итоги торгов по продаже контрольного пакета акций пермского предприятия «Метафракс Кемикалс». Новым собственником завода стал «Росхим».

«Единственный участник аукциона — АО „Росхим“. Лот продан по начальной цене — 14,7 млрд рублей», — сказано в государственной информационной системе «Торги». Уточняется, что договор должен быть заключен в течение пяти рабочих дней.

Ранее URA.RU сообщило, что в сентябре 2023 года Арбитражный суд по иску Генпрокуратуы РФ изъял контрольный пакет акций в пользу Росимущества. Спустя год Росимущество выставило завод на продажу за 14,7 млрд рублей.

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Подведены итоги торгов по продаже контрольного пакета акций пермского предприятия «Метафракс Кемикалс». Новым собственником завода стал «Росхим». «Единственный участник аукциона — АО „Росхим“. Лот продан по начальной цене — 14,7 млрд рублей», — сказано в государственной информационной системе «Торги». Уточняется, что договор должен быть заключен в течение пяти рабочих дней. Ранее URA.RU сообщило, что в сентябре 2023 года Арбитражный суд по иску Генпрокуратуы РФ изъял контрольный пакет акций в пользу Росимущества. Спустя год Росимущество выставило завод на продажу за 14,7 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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