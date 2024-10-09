Компания «Росхим» купила пермский завод «Метфракс»

Подведены итоги торгов по продаже контрольного пакета акций пермского предприятия «Метафракс Кемикалс». Новым собственником завода стал «Росхим».
«Единственный участник аукциона — АО „Росхим“. Лот продан по начальной цене — 14,7 млрд рублей», — сказано в государственной информационной системе «Торги». Уточняется, что договор должен быть заключен в течение пяти рабочих дней.
Ранее URA.RU сообщило, что в сентябре 2023 года Арбитражный суд по иску Генпрокуратуы РФ изъял контрольный пакет акций в пользу Росимущества. Спустя год Росимущество выставило завод на продажу за 14,7 млрд рублей.
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