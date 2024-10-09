В Тюменской области семьям погибших на СВО бойцов передали их посмертные награды

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Тюменские бойцы получили награды посмертно
Тюменские бойцы получили награды посмертно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тобольском районе родным погибших на СВО военных передали их награды, полученные посмертно. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

«Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью „За отвагу“ посмертно награжден Радион Багишев, Ринат Аллагулов — медалью „За храбрость“ второй степени, орденом Мужества — Сергей Горбунов, Александр Жетиков, Апсалям Махмутов, Сергей Ревнивых. Передал семьям награды героев. Память о них будет жить вечно», — написал Митрюшкин.

Ранее URA.RU писало, что житель Тюменской области погиб на СВО, спасая раненого командира. Сергей Пономарев из Бердюжского района защищал раненого командира во время боев под Авдеевкой (ДНР).

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В Тобольском районе родным погибших на СВО военных передали их награды, полученные посмертно. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава муниципалитета Леонид Митрюшкин. «Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью „За отвагу“ посмертно награжден Радион Багишев, Ринат Аллагулов — медалью „За храбрость“ второй степени, орденом Мужества — Сергей Горбунов, Александр Жетиков, Апсалям Махмутов, Сергей Ревнивых. Передал семьям награды героев. Память о них будет жить вечно», — написал Митрюшкин. Ранее URA.RU писало, что житель Тюменской области погиб на СВО, спасая раненого командира. Сергей Пономарев из Бердюжского района защищал раненого командира во время боев под Авдеевкой (ДНР).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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