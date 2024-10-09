Предпринимательница из ХМАО попала в журнал Forbes

В течение двух лет Ульяна Галамага из Югорска построила успешный бизнес на сдаче полок в аренду и попала на страницы журнала Forbes. Сегодня югорчанка проживает в Казани, открыла несколько магазинов в крупных городах страны и мечтает о создании собственного онлайн-маркетплейса. Об этом URA.RU рассказала 23-летняя Ульяна Галамага.
«В интервью Forbes мы больше поговорили об успешном развитии бизнес-модели — сдача полок в аренду авторам хендмейд-товаров. Сегодня у нас шесть полочных магазинов в разных города России. В августе оборот всей сети составил 16,7 миллионов рублей. В этот бизнес довольно простой вход, требующий небольших вложений. Но потом мы решили масштабировать свое дело, в том числе, в Москве, поэтому расходы на открытие торговой точки возросли до двух миллионов рублей. Прибыль от продаж практически постоянно реинвестируем — в маркетинг, рекламу и новые магазины», — пояснила журналисту агентства предпринимательница.
Сейчас основательница сети магазинов «Полки чудес» развивает собственную торговую марку, под которой продает сладости и футболки. В планах — занять свободную нишу на рынке в Самаре и Нижнем Новгороде, а также открыть свой интернет-магазин.
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