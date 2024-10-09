Зеленский: первый пункт «плана победы» — попасть в НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский озвучил один из пунктов «мирного плана» по разрешению конфликта, который он намерен представить на мирном саммите с участием России. Глава страны хочет, чтобы Украину включили в Североатлантический альянс.
«Первым пунктом „плана победы“ является приглашение Украины в НАТО», — заявил Владимир Зеленский на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа». Трансляцию проводит телеканал BBC.
Владимир Зеленский ранее заявил, что у него есть свой план по завершению конфликта с Россией. В Раде подчеркнули, что этот план является простым набором «хотелок» от украинского лидера. Украина стремится попасть в ЕС и НАТО с самого начала конфликта с РФ.
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