Зеленский: первый пункт «плана победы» — попасть в НАТО

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Владимир Зеленский хочет, чтобы Украину приняли в НАТО
Владимир Зеленский хочет, чтобы Украину приняли в НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский озвучил один из пунктов «мирного плана» по разрешению конфликта, который он намерен представить на мирном саммите с участием России. Глава страны хочет, чтобы Украину включили в Североатлантический альянс.

«Первым пунктом „плана победы“ является приглашение Украины в НАТО», — заявил Владимир Зеленский на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа». Трансляцию проводит телеканал BBC.

Владимир Зеленский ранее заявил, что у него есть свой план по завершению конфликта с Россией. В Раде подчеркнули, что этот план является простым набором «хотелок» от украинского лидера. Украина стремится попасть в ЕС и НАТО с самого начала конфликта с РФ.

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Украинский лидер Владимир Зеленский озвучил один из пунктов «мирного плана» по разрешению конфликта, который он намерен представить на мирном саммите с участием России. Глава страны хочет, чтобы Украину включили в Североатлантический альянс. «Первым пунктом „плана победы“ является приглашение Украины в НАТО», — заявил Владимир Зеленский на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа». Трансляцию проводит телеканал BBC. Владимир Зеленский ранее заявил, что у него есть свой план по завершению конфликта с Россией. В Раде подчеркнули, что этот план является простым набором «хотелок» от украинского лидера. Украина стремится попасть в ЕС и НАТО с самого начала конфликта с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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