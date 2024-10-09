Danas: Вучич не рискнул поздравить Путина с днем рождения

09 октября 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Вучич впервые не решился поздравить российского лидера с днем рождения Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Сербии Александр Вучич впервые за несколько лет не поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Известный сербский адвокат Никола Лакич считает, что Вучич боялся осуждения со стороны президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера ФРГ Олафа Шольца. «В течение восьми лет своего нахождения в президентском кресле он [Вучич] каждый год в этот день поздравлял Владимира Путина с днем рождения. В этом году поздравлений не было. Храбрец боялся, что Шольц или Макрон не оценят этого. Герой!», — заявил Лакич. Его слова приводит издание Danas. Поздравления с днем рождения в адрес Владимира Путина 7 октября не направили и лидеры недружественных стран. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Сербии Александр Вучич впервые за несколько лет не поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Известный сербский адвокат Никола Лакич считает, что Вучич боялся осуждения со стороны президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера ФРГ Олафа Шольца. «В течение восьми лет своего нахождения в президентском кресле он [Вучич] каждый год в этот день поздравлял Владимира Путина с днем рождения. В этом году поздравлений не было. Храбрец боялся, что Шольц или Макрон не оценят этого. Герой!», — заявил Лакич. Его слова приводит издание Danas. Поздравления с днем рождения в адрес Владимира Путина 7 октября не направили и лидеры недружественных стран. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.