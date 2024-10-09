Danas: Вучич не рискнул поздравить Путина с днем рождения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, Вучич Александр, stock
Вучич впервые не решился поздравить российского лидера с днем рождения Фото:

Глава Сербии Александр Вучич впервые за несколько лет не поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Известный сербский адвокат Никола Лакич считает, что Вучич боялся осуждения со стороны президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«В течение восьми лет своего нахождения в президентском кресле он [Вучич] каждый год в этот день поздравлял Владимира Путина с днем рождения. В этом году поздравлений не было. Храбрец боялся, что Шольц или Макрон не оценят этого. Герой!», — заявил Лакич. Его слова приводит издание Danas.

Поздравления с днем рождения в адрес Владимира Путина 7 октября не направили и лидеры недружественных стран. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Сербии Александр Вучич впервые за несколько лет не поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Известный сербский адвокат Никола Лакич считает, что Вучич боялся осуждения со стороны президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера ФРГ Олафа Шольца. «В течение восьми лет своего нахождения в президентском кресле он [Вучич] каждый год в этот день поздравлял Владимира Путина с днем рождения. В этом году поздравлений не было. Храбрец боялся, что Шольц или Макрон не оценят этого. Герой!», — заявил Лакич. Его слова приводит издание Danas. Поздравления с днем рождения в адрес Владимира Путина 7 октября не направили и лидеры недружественных стран. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...