«Трактор» стал лидером Восточной конференции КХЛ после победы над «Адмиралом». Фото

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Жога трактор
Челябинцы обыграли всухую приморцев Фото:

Челябинский ХК «Трактор» стал лидером Восточной конференции КХЛ после победы над владивостокским «Адмиралом». На своем льду 9 октября челябинцы обыграли всухую приморцев со счетом 2:0. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«„Трактор“ начинал домашнюю серию, имея в активе победную серию из четырех матчей подряд. В первом периоде Александр Кадейкин забил в ситуации, которая изначально казалась не опасной для соперника. В третьем периоде Кадейкин снова отличился, оформив дубль. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Трактора», — передает корреспондент URA.RU.

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру отметил, что команда отсутствовала дома шесть дней, и было не просто непросто играть после долгого выезда. Матч он назвал «хорошим», несмотря на невысокий темп игры. Он отметил, что челябинцы отлично сыграли в меньшинстве, нейтрализовав превосходящего соперника.

Полпред президента в УрФО Артем Жога также посетил хоккейный матч челябинского «Трактора». Полпред приехал поболеть за челябинскую команду в ледовую арену «Трактор» вместе с губернатором Алексеем Текслером.

Жога трактор
«Трактор» активно поддерживала фан-зона
Фото:
Жога трактор
У победителей ХК «Трактор» дубль оформил Александр Кадейкин
Фото:
Жога трактор
«Адмиралу» не удалось прервать победную серию «Трактора»
Фото:
Жога трактор
Полпред Жога пришел поболеть на матч ХК «Трактор»
Фото:

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Челябинский ХК «Трактор» стал лидером Восточной конференции КХЛ после победы над владивостокским «Адмиралом». На своем льду 9 октября челябинцы обыграли всухую приморцев со счетом 2:0. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «„Трактор“ начинал домашнюю серию, имея в активе победную серию из четырех матчей подряд. В первом периоде Александр Кадейкин забил в ситуации, которая изначально казалась не опасной для соперника. В третьем периоде Кадейкин снова отличился, оформив дубль. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Трактора», — передает корреспондент URA.RU. Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру отметил, что команда отсутствовала дома шесть дней, и было не просто непросто играть после долгого выезда. Матч он назвал «хорошим», несмотря на невысокий темп игры. Он отметил, что челябинцы отлично сыграли в меньшинстве, нейтрализовав превосходящего соперника. Полпред президента в УрФО Артем Жога также посетил хоккейный матч челябинского «Трактора». Полпред приехал поболеть за челябинскую команду в ледовую арену «Трактор» вместе с губернатором Алексеем Текслером.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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