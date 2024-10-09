Пашаева проверяют на причастность к другим преступлениям

Следственные органы проводят проверку в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он отказался от сотрудничества со следствием по делу о мошенничестве, на предмет его возможной причастности к другим аналогичным преступлениям. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Правоохранители проверяют обвиняемого Пашаева на причастность к совершению им других аналогичных преступлений. В уголовном деле могут появиться другие эпизоды мошенничества, следствие продолжается», — сообщил источник в правоохранительных органах агентству ТАСС.
Экс-адвокат Эльман Пашаев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, следствие допросило трех свидетелей по его делу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Он обещал Алексею Блиновскому освобождение от уголовной ответственности за неуплату налогов для него и его супруги Елены Блиновской. Речь идет о мошенничестве на сумму свыше 46 миллионов рублей.
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