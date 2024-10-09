В Москве выпал первый снег. Видео

10 октября 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

К 11 октябрю зимняя погода установится на 50-55% территории РФ Фото: Размик Закарян © URA.RU В Москве сегодня вечером выпал первый снег, о чем свидетельствуют видео и фотографии, опубликованные пользователями в социальных сетях. Осадки заметили жители районов Митино и Новая Москва, сообщает MSK1. Снегопад, сопровождаемый дождем, не привел к образованию стабильного снежного покрова. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее отмечал, что до первого значительного снегопада в столице еще далеко. «Метеорологи скептически относятся к поговоркам, но эта справедливая: октябрьский снег в Москве на зиму не ложится», — подчеркивал Вильфанд. По его словам, к 11 октябрю зимняя погода установится на 50-55% территории РФ. Снег уже выпал в некоторых городах России. Снегопад встретили жители Свердловской области в Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Кушве, Североуральске. Власти Перми готовятся к наступлению непогоды. В городе организовано круглосуточное дежурство коммунальных служб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве сегодня вечером выпал первый снег, о чем свидетельствуют видео и фотографии, опубликованные пользователями в социальных сетях. Осадки заметили жители районов Митино и Новая Москва, сообщает MSK1. Снегопад, сопровождаемый дождем, не привел к образованию стабильного снежного покрова. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее отмечал, что до первого значительного снегопада в столице еще далеко. «Метеорологи скептически относятся к поговоркам, но эта справедливая: октябрьский снег в Москве на зиму не ложится», — подчеркивал Вильфанд. По его словам, к 11 октябрю зимняя погода установится на 50-55% территории РФ. Снег уже выпал в некоторых городах России. Снегопад встретили жители Свердловской области в Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Кушве, Североуральске. Власти Перми готовятся к наступлению непогоды. В городе организовано круглосуточное дежурство коммунальных служб.