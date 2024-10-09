09 октября 2024

В Москве выпал первый снег. Видео

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Первый снег. Екатеринбург, снег, листья, первый снег, листья желтые, снег на листьях
К 11 октябрю зимняя погода установится на 50-55% территории РФ Фото:

В Москве сегодня вечером выпал первый снег, о чем свидетельствуют видео и фотографии, опубликованные пользователями в социальных сетях. Осадки заметили жители районов Митино и Новая Москва, сообщает MSK1.

Снегопад, сопровождаемый дождем, не привел к образованию стабильного снежного покрова. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее отмечал, что до первого значительного снегопада в столице еще далеко. «Метеорологи скептически относятся к поговоркам, но эта справедливая: октябрьский снег в Москве на зиму не ложится», — подчеркивал Вильфанд. По его словам, к 11 октябрю зимняя погода установится на 50-55% территории РФ.

Снег уже выпал в некоторых городах России. Снегопад встретили жители Свердловской области в Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Кушве, Североуральске. Власти Перми готовятся к наступлению непогоды. В городе организовано круглосуточное дежурство коммунальных служб.

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В Москве сегодня вечером выпал первый снег, о чем свидетельствуют видео и фотографии, опубликованные пользователями в социальных сетях. Осадки заметили жители районов Митино и Новая Москва, сообщает MSK1. Снегопад, сопровождаемый дождем, не привел к образованию стабильного снежного покрова. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее отмечал, что до первого значительного снегопада в столице еще далеко. «Метеорологи скептически относятся к поговоркам, но эта справедливая: октябрьский снег в Москве на зиму не ложится», — подчеркивал Вильфанд. По его словам, к 11 октябрю зимняя погода установится на 50-55% территории РФ. Снег уже выпал в некоторых городах России. Снегопад встретили жители Свердловской области в Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Кушве, Североуральске. Власти Перми готовятся к наступлению непогоды. В городе организовано круглосуточное дежурство коммунальных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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