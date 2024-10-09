09 октября 2024

В ХМАО до конца года газифицируют 11 садоводческих товариществ

© Служба новостей «URA.RU»
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11 СНТ подключат к единой системе газоснабжения в 2024 году в ХМАО
11 СНТ подключат к единой системе газоснабжения в 2024 году в ХМАО Фото:

В ХМАО в 2024 году подключат к единой системе газоснабжения 11 садоводческих товариществ. Об этом сообщил глава округа Руслан Кухарук. 

«Во исполнение поручения Президента РФ, в Югре проводится работа по газификации садоводческих товариществ, решения принимаются с учетом решений общих собраний членов СНТ. В текущем году к единой системе подключим 11 СНТ», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.

Он добавил, что за последние два года 182 семьи воспользовались возможностью компенсировать расходы на газификацию. Общая газификация округа составил 85,7%, что выше среднего по России показателя. Кухарук отметил, что такого процента подключенных к единой системе газоснабжения удалось достичь благодаря системному взаимодействию с региональным оператором ООО «Газпром газификация». 

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) жители замерзают в домах из-за срыва сроков газификации. По сообщениям жителей, подрядчик неоднократно нарушил сроки, что привело к отсутствию газа в жилых домах в отопительный сезон.

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В ХМАО в 2024 году подключат к единой системе газоснабжения 11 садоводческих товариществ. Об этом сообщил глава округа Руслан Кухарук.  «Во исполнение поручения Президента РФ, в Югре проводится работа по газификации садоводческих товариществ, решения принимаются с учетом решений общих собраний членов СНТ. В текущем году к единой системе подключим 11 СНТ», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. Он добавил, что за последние два года 182 семьи воспользовались возможностью компенсировать расходы на газификацию. Общая газификация округа составил 85,7%, что выше среднего по России показателя. Кухарук отметил, что такого процента подключенных к единой системе газоснабжения удалось достичь благодаря системному взаимодействию с региональным оператором ООО «Газпром газификация».  Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) жители замерзают в домах из-за срыва сроков газификации. По сообщениям жителей, подрядчик неоднократно нарушил сроки, что привело к отсутствию газа в жилых домах в отопительный сезон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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