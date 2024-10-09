В ХМАО до конца года газифицируют 11 садоводческих товариществ

В ХМАО в 2024 году подключат к единой системе газоснабжения 11 садоводческих товариществ. Об этом сообщил глава округа Руслан Кухарук.
«Во исполнение поручения Президента РФ, в Югре проводится работа по газификации садоводческих товариществ, решения принимаются с учетом решений общих собраний членов СНТ. В текущем году к единой системе подключим 11 СНТ», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Он добавил, что за последние два года 182 семьи воспользовались возможностью компенсировать расходы на газификацию. Общая газификация округа составил 85,7%, что выше среднего по России показателя. Кухарук отметил, что такого процента подключенных к единой системе газоснабжения удалось достичь благодаря системному взаимодействию с региональным оператором ООО «Газпром газификация».
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) жители замерзают в домах из-за срыва сроков газификации. По сообщениям жителей, подрядчик неоднократно нарушил сроки, что привело к отсутствию газа в жилых домах в отопительный сезон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!