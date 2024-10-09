В Кургане продают автодома для путешествий. Фото

10 октября 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Самый дорогой автодом стоит четыре миллиона рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Курганцы выставили на продажу автодома для путешествий. Они оснащены солнечными панелями, а стоимость самого дорогого составляет четыре миллиона рублей. С объявлениями о продаже ознакомился корреспондент URA.RU. «В Кургане продается автодом Ford Transit, 2008 года выпуска. Пробег составляет 121 тысячу километров. Оснащен солнечными панелями на 750 ватт. Стоимость: четыре миллиона рублей», — указано на портале бесплатных объявлений. Другой автодом продают в Куртамышском округе за 890 тысяч рублей. «Прицеп-автодом марки Sterckeman, 2001 года выпуска. На нем установлены солнечные панели 300 ватт, есть аккумулятор на 100 ампер. Внутри имеется туалет кассетного типа, шесть спальных мест, газовая плита, раковина, бак с колесиками для воды объемом 25 литров. Холодильник работает от газа, розетки и от автомобиля», — написано в объявлении. Вес прицепа составляет 1100 килограммов. Уточняется, что его могут тянуть среднеразмерные кроссоверы. Владелец написал, что возможен торг. Автодом продается за четыре миллиона рублей Объявление на сайте Avito Прицеп могут тянуть среднеразмерные кроссоверы Объявление на сайте Avito Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцы выставили на продажу автодома для путешествий. Они оснащены солнечными панелями, а стоимость самого дорогого составляет четыре миллиона рублей. С объявлениями о продаже ознакомился корреспондент URA.RU. «В Кургане продается автодом Ford Transit, 2008 года выпуска. Пробег составляет 121 тысячу километров. Оснащен солнечными панелями на 750 ватт. Стоимость: четыре миллиона рублей», — указано на портале бесплатных объявлений. Другой автодом продают в Куртамышском округе за 890 тысяч рублей. «Прицеп-автодом марки Sterckeman, 2001 года выпуска. На нем установлены солнечные панели 300 ватт, есть аккумулятор на 100 ампер. Внутри имеется туалет кассетного типа, шесть спальных мест, газовая плита, раковина, бак с колесиками для воды объемом 25 литров. Холодильник работает от газа, розетки и от автомобиля», — написано в объявлении. Вес прицепа составляет 1100 килограммов. Уточняется, что его могут тянуть среднеразмерные кроссоверы. Владелец написал, что возможен торг.