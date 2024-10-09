Синоптики прогнозируют метель и снежные заносы на дорогах в Курганской области

В Курганской области 11 октября прогнозируются сильный снег, метель и снежные заносы на дорогах. Ночью с 10 на 11 октября температура воздуха опустится до восьми градусов ниже нуля, сообщают синоптики.
«Курганская область, 11 октября. Температура воздуха: 3-8 градусов ниже нуля ночью, -3-2 градуса днем. Облачно с прояснениями, местами сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах», — сообщили на сайте Курганского ЦГМС. Также прогнозируются порывы ветра до 18 метров в секунду.
10 октября воздух прогреется до шести градусов. В регионе ожидаются осадки в виде дождя и снега, а местами возможно установление временного снежного покрова.
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