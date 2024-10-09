09 октября 2024

Синоптики прогнозируют метель и снежные заносы на дорогах в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Пермь, снегоуборочная техника, зима, метель, снегопад
На дорогах ожидаются снежные заносы Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Курганской области 11 октября прогнозируются сильный снег, метель и снежные заносы на дорогах. Ночью с 10 на 11 октября температура воздуха опустится до восьми градусов ниже нуля, сообщают синоптики.

«Курганская область, 11 октября. Температура воздуха: 3-8 градусов ниже нуля ночью, -3-2 градуса днем. Облачно с прояснениями, местами сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах», — сообщили на сайте Курганского ЦГМС. Также прогнозируются порывы ветра до 18 метров в секунду.

10 октября воздух прогреется до шести градусов. В регионе ожидаются осадки в виде дождя и снега, а местами возможно установление временного снежного покрова.

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В Курганской области 11 октября прогнозируются сильный снег, метель и снежные заносы на дорогах. Ночью с 10 на 11 октября температура воздуха опустится до восьми градусов ниже нуля, сообщают синоптики. «Курганская область, 11 октября. Температура воздуха: 3-8 градусов ниже нуля ночью, -3-2 градуса днем. Облачно с прояснениями, местами сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах», — сообщили на сайте Курганского ЦГМС. Также прогнозируются порывы ветра до 18 метров в секунду. 10 октября воздух прогреется до шести градусов. В регионе ожидаются осадки в виде дождя и снега, а местами возможно установление временного снежного покрова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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