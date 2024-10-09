09 октября 2024

Свердловские дороги замело снегом

ГАИ предупредила водителей о заснеженных дорогах в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу покрыл мокрый снег
Дорогу покрыл мокрый снег Фото:

В северной части Свердловской области на Серовском тракте обильно выпал мокрый снег, который осложнил дорожную ситуацию. На трассу вывели дополнительные экипажи ДПС, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«В северной части региона на автодороге Екатеринбург — Серов, в том числе в районе Нижнего Тагила, Верхней Салды, наблюдается обильное выпадение осадков в виде мокрого снега, дорожная обстановка осложнена. На трассу выведены дополнительные экипажи ДПС в целях осуществления контроля за дорожной ситуацией», — говорится в telegram-канале ведомства.

Инспекторы призвали водителей как можно быстрее сменить летние шины на зимние и передвигаться на пониженной скорости, исключив опасные маневры и резкие торможения. Водителей с малым опытом просят воздержаться от поездок до более благоприятной дорожной обстановки.

156 км автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов»
156 км автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов»
Фото:

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В северной части Свердловской области на Серовском тракте обильно выпал мокрый снег, который осложнил дорожную ситуацию. На трассу вывели дополнительные экипажи ДПС, сообщили в региональной Госавтоинспекции. «В северной части региона на автодороге Екатеринбург — Серов, в том числе в районе Нижнего Тагила, Верхней Салды, наблюдается обильное выпадение осадков в виде мокрого снега, дорожная обстановка осложнена. На трассу выведены дополнительные экипажи ДПС в целях осуществления контроля за дорожной ситуацией», — говорится в telegram-канале ведомства. Инспекторы призвали водителей как можно быстрее сменить летние шины на зимние и передвигаться на пониженной скорости, исключив опасные маневры и резкие торможения. Водителей с малым опытом просят воздержаться от поездок до более благоприятной дорожной обстановки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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