Свердловские дороги замело снегом

В северной части Свердловской области на Серовском тракте обильно выпал мокрый снег, который осложнил дорожную ситуацию. На трассу вывели дополнительные экипажи ДПС, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«В северной части региона на автодороге Екатеринбург — Серов, в том числе в районе Нижнего Тагила, Верхней Салды, наблюдается обильное выпадение осадков в виде мокрого снега, дорожная обстановка осложнена. На трассу выведены дополнительные экипажи ДПС в целях осуществления контроля за дорожной ситуацией», — говорится в telegram-канале ведомства.
Инспекторы призвали водителей как можно быстрее сменить летние шины на зимние и передвигаться на пониженной скорости, исключив опасные маневры и резкие торможения. Водителей с малым опытом просят воздержаться от поездок до более благоприятной дорожной обстановки.
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