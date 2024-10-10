Один человек скончался при пожаре в «Доме-корабле» в Москве

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При пожаре в 14-этажном жилом доме на Большой Тульской погиб один человек, сообщили в СМИ
При пожаре в 14-этажном жилом доме на Большой Тульской погиб один человек, сообщили в СМИ Фото:

Один человек скончался при пожаре в жилом доме в центре Москвы, известном как «Дом-корабль». Об этом сообщили СМИ со ссылкой на собственный источник. 

«Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на Большой Тульской в Москве», — сообщили в «Известиях» со ссылкой на собственный источник. Ранее стало известно, что в 14-этажном «Доме-корабле» горела квартира на шестом этаже. По словам очевидцев произошедшего, были слышны крики о помощи. Специалисты, проводившие эвакуацию жителей, не могли попасть в горящую квартиру.

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Один человек скончался при пожаре в жилом доме в центре Москвы, известном как «Дом-корабль». Об этом сообщили СМИ со ссылкой на собственный источник.  «Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на Большой Тульской в Москве», — сообщили в «Известиях» со ссылкой на собственный источник. Ранее стало известно, что в 14-этажном «Доме-корабле» горела квартира на шестом этаже. По словам очевидцев произошедшего, были слышны крики о помощи. Специалисты, проводившие эвакуацию жителей, не могли попасть в горящую квартиру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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