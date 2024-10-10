Один человек скончался при пожаре в «Доме-корабле» в Москве

При пожаре в 14-этажном жилом доме на Большой Тульской погиб один человек, сообщили в СМИ
Один человек скончался при пожаре в жилом доме в центре Москвы, известном как «Дом-корабль». Об этом сообщили СМИ со ссылкой на собственный источник.
«Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на Большой Тульской в Москве», — сообщили в «Известиях» со ссылкой на собственный источник. Ранее стало известно, что в 14-этажном «Доме-корабле» горела квартира на шестом этаже. По словам очевидцев произошедшего, были слышны крики о помощи. Специалисты, проводившие эвакуацию жителей, не могли попасть в горящую квартиру.
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