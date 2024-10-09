60-летнему тюменцу пересадили донорское сердце

Тюменские врачи провели сложную операцию пациенту с хроническими болезнями
В Тюменской областной клинической больнице №1 успешно провели сложную операцию по пересадке сердца 60-летнему пациенту. Об успехе врачей в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор.
«Операция длилась пять часов. Все прошло успешно — сердце донора подошло пациенту. По сути, мужчина благодаря усилиям врачей отпраздновал второй день рождения», — отметил Александр Моор.
Известно, что это восьмая трансплантация сердца, которую выполнили хирурги больницы. Такие операции возможны благодаря нацпроекту «Здравоохранение», отметил Моор.
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