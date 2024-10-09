09 октября 2024

60-летнему тюменцу пересадили донорское сердце

Тюменские хирурги успешно выполнили сложную трансплантацию сердца
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские врачи провели сложную операцию пациенту с хроническими болезнями
Тюменские врачи провели сложную операцию пациенту с хроническими болезнями Фото:

В Тюменской областной клинической больнице №1 успешно провели сложную операцию по пересадке сердца 60-летнему пациенту. Об успехе врачей в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор.

«Операция длилась пять часов. Все прошло успешно — сердце донора подошло пациенту. По сути, мужчина благодаря усилиям врачей отпраздновал второй день рождения», — отметил Александр Моор.

Известно, что это восьмая трансплантация сердца, которую выполнили хирурги больницы. Такие операции возможны благодаря нацпроекту «Здравоохранение», отметил Моор.

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В Тюменской областной клинической больнице №1 успешно провели сложную операцию по пересадке сердца 60-летнему пациенту. Об успехе врачей в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор. «Операция длилась пять часов. Все прошло успешно — сердце донора подошло пациенту. По сути, мужчина благодаря усилиям врачей отпраздновал второй день рождения», — отметил Александр Моор. Известно, что это восьмая трансплантация сердца, которую выполнили хирурги больницы. Такие операции возможны благодаря нацпроекту «Здравоохранение», отметил Моор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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