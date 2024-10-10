В Адыгее началась эвакуация из-за атаки ВСУ

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В станице Ханской развернут пункт временного размещения (фото из архива)
В станице Ханской развернут пункт временного размещения (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за атаки украинских беспилотников в Адыгее проводят эвакуацию жителей поселка Родникового. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

«Минувшей ночью пригород Майкопа подвергся атаке вражеских беспилотников. <…> Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового», — написал губернатор в своем telegram-канале.

По его словам, мирные жители будут находится в пункте временного размещения в станице Ханской, им обеспечат всю необходимую помощь. В результате атаки ВСУ никто не пострадал. На месте происшествия работают спецслужбы, пожарные борются с огнем.

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Из-за атаки украинских беспилотников в Адыгее проводят эвакуацию жителей поселка Родникового. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов. «Минувшей ночью пригород Майкопа подвергся атаке вражеских беспилотников. <…> Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового», — написал губернатор в своем telegram-канале. По его словам, мирные жители будут находится в пункте временного размещения в станице Ханской, им обеспечат всю необходимую помощь. В результате атаки ВСУ никто не пострадал. На месте происшествия работают спецслужбы, пожарные борются с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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