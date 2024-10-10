Украина атаковала Россию почти сотней беспилотников

Всего по территории России было запущено 92 БПЛА, сообщили в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Россией сбито и перехвачено 92 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве атаку назвали попыткой теракта.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа», — сообщает Минобороны РФ в своем
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