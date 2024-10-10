Украина атаковала Россию почти сотней беспилотников

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили 92 беспилотника ВСУ
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Всего по территории России было запущено 92 БПЛА, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Россией сбито и перехвачено 92 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве атаку назвали попыткой теракта.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Половина из них сбита над территорией Краснодарского края.

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Над Россией сбито и перехвачено 92 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве атаку назвали попыткой теракта. «Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Половина из них сбита над территорией Краснодарского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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