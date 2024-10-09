09 октября 2024

В Челябинской области число самозанятых за год выросло почти на 70 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская область в УрФО заняла второе место по количеству зарегистрированных самозанятых
Челябинская область в УрФО заняла второе место по количеству зарегистрированных самозанятых Фото:

В Челябинской области продолжает расти число жителей, выбирающих статус самозанятых. В сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в регионе их число выросло на 68 тысяч человек до 242 тысяч человек. Об этом 10 октября сообщили в контрольно-счетной палате (КПС) по региону.

«В нашем регионе продолжается устойчивый рост числа жителей, выбирающих официальный статус самозанятых. По состоянию на 30 сентября 2024 года общее количество самозанятых в Челябинской области составило 242,93 тысячи человек. Их число за год в регионе увеличилось на 68,08 тысяч человек», — сообщили в ведомстве.

По итогам девяти месяцев 2024 года, Челябинская область в УрФО заняла второе место по количеству зарегистрированных самозанятых. На первом месте — Свердловская область, где проживает 334,82 тысяч человек самозанятых. При работе с физическими лицами они платят налог в размере 4% от выручки, а при работе с юридическими — 6%.

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В Челябинской области продолжает расти число жителей, выбирающих статус самозанятых. В сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в регионе их число выросло на 68 тысяч человек до 242 тысяч человек. Об этом 10 октября сообщили в контрольно-счетной палате (КПС) по региону. «В нашем регионе продолжается устойчивый рост числа жителей, выбирающих официальный статус самозанятых. По состоянию на 30 сентября 2024 года общее количество самозанятых в Челябинской области составило 242,93 тысячи человек. Их число за год в регионе увеличилось на 68,08 тысяч человек», — сообщили в ведомстве. По итогам девяти месяцев 2024 года, Челябинская область в УрФО заняла второе место по количеству зарегистрированных самозанятых. На первом месте — Свердловская область, где проживает 334,82 тысяч человек самозанятых. При работе с физическими лицами они платят налог в размере 4% от выручки, а при работе с юридическими — 6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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