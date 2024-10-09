09 октября 2024

В Екатеринбурге из школы эвакуировали более 700 человек, работает МЧС

В Екатеринбурге из школы №7 эвакуировали 706 человек, работает МЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, дети, рюкзак, школа, учебное заведение
В школе произошло замыкание электропроводки Фото:

В Екатеринбурге утром 10 октября пожарная сигнализация сработала в школе №7 (ул. Куйбышева, 100а) из-за замыкания электропроводки. Из здания эвакуировали 706 человек, а на место оперативно прибыли спасатели, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«По прибытии огнеборцев к месту вызова было обнаружено, что в тренерской на втором этаже школы произошло короткое замыкание электропроводки без последующего возгорания. Самостоятельно эвакуировались 706 человек», — пояснили в ведомстве.

На место вызова прибыли 38 спасателей и 13 единиц спецтехники. Ученики и преподаватели собрались возле образовательного учреждения.

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В Екатеринбурге утром 10 октября пожарная сигнализация сработала в школе №7 (ул. Куйбышева, 100а) из-за замыкания электропроводки. Из здания эвакуировали 706 человек, а на место оперативно прибыли спасатели, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «По прибытии огнеборцев к месту вызова было обнаружено, что в тренерской на втором этаже школы произошло короткое замыкание электропроводки без последующего возгорания. Самостоятельно эвакуировались 706 человек», — пояснили в ведомстве. На место вызова прибыли 38 спасателей и 13 единиц спецтехники. Ученики и преподаватели собрались возле образовательного учреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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