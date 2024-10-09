09 октября 2024

В Тюмени выпал первый снег. Фото, видео

В Тюмени 10 октября выпал первый снег
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ближайшие сутки осадки в Тюмени продолжатся
В ближайшие сутки осадки в Тюмени продолжатся Фото:

В Тюмени 10 октября выпал первый в новом сезоне снег. Фото и видео снегопада поделились с URA.RU читатели.

«Первый снег выпал!!! Хоть бы теперь не растаял, чтобы грязи сильно не было», — прокомментировал присланное агентству видео тюменец Анатолий.

По его словам, именно такой должна быть настоящая сибирская погода. На присланных редакции фотографиях видно, что снег пока не тает. Ранее URA.RU рассказало, что в ближайшие сутки осадки в Тюмени продолжатся.

Первый снег в Тюмени
Первый снег в Тюмени
Фото:
Первый снег в Тюмени
Первый снег в Тюмени
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 10 октября выпал первый в новом сезоне снег. Фото и видео снегопада поделились с URA.RU читатели. «Первый снег выпал!!! Хоть бы теперь не растаял, чтобы грязи сильно не было», — прокомментировал присланное агентству видео тюменец Анатолий. По его словам, именно такой должна быть настоящая сибирская погода. На присланных редакции фотографиях видно, что снег пока не тает. Ранее URA.RU рассказало, что в ближайшие сутки осадки в Тюмени продолжатся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...