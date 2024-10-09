В ближайшие сутки осадки в Тюмени продолжатся
В Тюмени 10 октября выпал первый в новом сезоне снег. Фото и видео снегопада поделились с URA.RU читатели.
«Первый снег выпал!!! Хоть бы теперь не растаял, чтобы грязи сильно не было», — прокомментировал присланное агентству видео тюменец Анатолий.
По его словам, именно такой должна быть настоящая сибирская погода. На присланных редакции фотографиях видно, что снег пока не тает. Ранее URA.RU рассказало, что в ближайшие сутки осадки в Тюмени продолжатся.
Первый снег в Тюмени
Первый снег в Тюмени
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