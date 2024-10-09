Челябинские заводы отлили металла почти на триллион рублей

Объем металлургического производства в Челябинской области за первые восемь месяцев нынешнего года приблизился к триллиону рублей. Об этом сообщается в отчете Челябинскстата о социально-экономическом положении региона за январь — август.
«Объем металлургического производства в регионе за январь — август составил 940 миллиардов 137,6 миллиона рублей. Это 110,1% к объему, произведенному за тот же период прошлого года», — говорится в документе.
При этом металлурги выпускают почти четверть продукции, производимой в регионе. Всего в области за восемь месяцев произведено продукции на 4 триллиона 279 миллиардов 697,9 миллиона рублей.
Больше, чем металлургической, в регионе выпускается только продукции обрабатывающих производств. Их объем за январь — август составил 1 триллион 793 миллиарда 53,1 миллиона рублей.
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