09 октября 2024

Челябинские заводы отлили металла почти на триллион рублей

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Минэкологии на ЧЭМК. Челябинск, металлургия, металлургический завод, рабочий, чэмк, металлург, челябинский электрометаллургический комбинат
Объем металлургического производства за восемь месяцев составил 110% относительно прошлогоднего Фото:

Объем металлургического производства в Челябинской области за первые восемь месяцев нынешнего года приблизился к триллиону рублей. Об этом сообщается в отчете Челябинскстата о социально-экономическом положении региона за январь — август.

«Объем металлургического производства в регионе за январь — август составил 940 миллиардов 137,6 миллиона рублей. Это 110,1% к объему, произведенному за тот же период прошлого года», — говорится в документе.

При этом металлурги выпускают почти четверть продукции, производимой в регионе. Всего в области за восемь месяцев произведено продукции на 4 триллиона 279 миллиардов 697,9 миллиона рублей.

Больше, чем металлургической, в регионе выпускается только продукции обрабатывающих производств. Их объем за январь — август составил 1 триллион 793 миллиарда 53,1 миллиона рублей.

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Объем металлургического производства в Челябинской области за первые восемь месяцев нынешнего года приблизился к триллиону рублей. Об этом сообщается в отчете Челябинскстата о социально-экономическом положении региона за январь — август. «Объем металлургического производства в регионе за январь — август составил 940 миллиардов 137,6 миллиона рублей. Это 110,1% к объему, произведенному за тот же период прошлого года», — говорится в документе. При этом металлурги выпускают почти четверть продукции, производимой в регионе. Всего в области за восемь месяцев произведено продукции на 4 триллиона 279 миллиардов 697,9 миллиона рублей. Больше, чем металлургической, в регионе выпускается только продукции обрабатывающих производств. Их объем за январь — август составил 1 триллион 793 миллиарда 53,1 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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