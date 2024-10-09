Экономика Челябинские заводы отлили металла почти на триллион рублей 10 октября 2024 в 10:57 Размер текста - 17 + Объем металлургического производства за восемь месяцев составил 110% относительно прошлогоднего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Объем металлургического производства в Челябинской области за первые восемь месяцев нынешнего года приблизился к триллиону рублей. Об этом сообщается в отчете Челябинскстата о социально-экономическом положении региона за январь — август. «Объем металлургического производства в регионе за январь — август составил 940 миллиардов 137,6 миллиона рублей. Это 110,1% к объему, произведенному за тот же период прошлого года», — говорится в документе. При этом металлурги выпускают почти четверть продукции, производимой в регионе. Всего в области за восемь месяцев произведено продукции на 4 триллиона 279 миллиардов 697,9 миллиона рублей. Больше, чем металлургической, в регионе выпускается только продукции обрабатывающих производств. Их объем за январь — август составил 1 триллион 793 миллиарда 53,1 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Объем металлургического производства в Челябинской области за первые восемь месяцев нынешнего года приблизился к триллиону рублей. Об этом сообщается в отчете Челябинскстата о социально-экономическом положении региона за январь — август. «Объем металлургического производства в регионе за январь — август составил 940 миллиардов 137,6 миллиона рублей. Это 110,1% к объему, произведенному за тот же период прошлого года», — говорится в документе. При этом металлурги выпускают почти четверть продукции, производимой в регионе. Всего в области за восемь месяцев произведено продукции на 4 триллиона 279 миллиардов 697,9 миллиона рублей. Больше, чем металлургической, в регионе выпускается только продукции обрабатывающих производств. Их объем за январь — август составил 1 триллион 793 миллиарда 53,1 миллиона рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям