Мэр города из Адыгеи дал первый комментарий по поводу эвакуации из-за атак ВСУ

10 октября 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Для эвакуированных жителей работает пункт временного размещения, заявил Митрофанов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэр Майкопа (республика Адыгея) Геннадий Митрофанов призвал жителей не паниковать после сообщений об эвакуации из поселка Родникового из-за атак ВСУ. По его словам, ситуация находится под полным контролем структур. «В различных чатах и каналах распространяются ложные данные о введении в Майкопе особого положения и проведении массовой эвакуации населения. <…> Людям оказывается вся необходимая помощь, работает пункт временного размещения. <…> Призываю всех майкопчан сохранять спокойствие», — написал Митрофанов в своем telegram-канале . Он отметил, что «неонацистский режим» использует все возможности, чтобы дестабилизировать ситуацию. Ранее стало известно, что Украина атаковала Адыгею, об этом сообщал глава региона Мурат Кумпилов. В том же сообщении он заявил, что в поселке Родниковое начинается эвакуация жителей. По данным telegram-канала Mash, временно покинут свои дома около 1300 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Майкопа (республика Адыгея) Геннадий Митрофанов призвал жителей не паниковать после сообщений об эвакуации из поселка Родникового из-за атак ВСУ. По его словам, ситуация находится под полным контролем структур. «В различных чатах и каналах распространяются ложные данные о введении в Майкопе особого положения и проведении массовой эвакуации населения. <…> Людям оказывается вся необходимая помощь, работает пункт временного размещения. <…> Призываю всех майкопчан сохранять спокойствие», — написал Митрофанов в своем telegram-канале. Он отметил, что «неонацистский режим» использует все возможности, чтобы дестабилизировать ситуацию. Ранее стало известно, что Украина атаковала Адыгею, об этом сообщал глава региона Мурат Кумпилов. В том же сообщении он заявил, что в поселке Родниковое начинается эвакуация жителей. По данным telegram-канала Mash, временно покинут свои дома около 1300 человек.