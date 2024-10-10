Мэр города из Адыгеи дал первый комментарий по поводу эвакуации из-за атак ВСУ

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, автомобили, колонна, эвакуация, машины, украина, мариуполь, беженцы, гуманитарная катастрофа
Для эвакуированных жителей работает пункт временного размещения, заявил Митрофанов Фото:

Мэр Майкопа (республика Адыгея) Геннадий Митрофанов призвал жителей не паниковать после сообщений об эвакуации из поселка Родникового из-за атак ВСУ. По его словам, ситуация находится под полным контролем структур.

«В различных чатах и каналах распространяются ложные данные о введении в Майкопе особого положения и проведении массовой эвакуации населения. <…> Людям оказывается вся необходимая помощь, работает пункт временного размещения. <…> Призываю всех майкопчан сохранять спокойствие», — написал Митрофанов в своем telegram-канале. Он отметил, что «неонацистский режим» использует все возможности, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Ранее стало известно, что Украина атаковала Адыгею, об этом сообщал глава региона Мурат Кумпилов. В том же сообщении он заявил, что в поселке Родниковое начинается эвакуация жителей. По данным telegram-канала Mash, временно покинут свои дома около 1300 человек.

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Мэр Майкопа (республика Адыгея) Геннадий Митрофанов призвал жителей не паниковать после сообщений об эвакуации из поселка Родникового из-за атак ВСУ. По его словам, ситуация находится под полным контролем структур. «В различных чатах и каналах распространяются ложные данные о введении в Майкопе особого положения и проведении массовой эвакуации населения. <…> Людям оказывается вся необходимая помощь, работает пункт временного размещения. <…> Призываю всех майкопчан сохранять спокойствие», — написал Митрофанов в своем telegram-канале. Он отметил, что «неонацистский режим» использует все возможности, чтобы дестабилизировать ситуацию. Ранее стало известно, что Украина атаковала Адыгею, об этом сообщал глава региона Мурат Кумпилов. В том же сообщении он заявил, что в поселке Родниковое начинается эвакуация жителей. По данным telegram-канала Mash, временно покинут свои дома около 1300 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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