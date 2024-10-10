Стало известно, сколько человек эвакуируют из Адыгеи из-за атаки ВСУ

Mash: около 1300 человек эвакуируют из адыгейского поселка после атаки дронов
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После атаки дронов из населенного пункта Родниковый эвакуируют 1300 человек, сообщили местные власти
После атаки дронов из населенного пункта Родниковый эвакуируют 1300 человек, сообщили местные власти Фото:
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Примерно 1300 жителей эвакуируют из населенного пункта Родниковый (Адыгея) из-за ночной атаки дронов ВСУ. Об этом сообщили местные власти.

«Около 1300 человек эвакуируют из посёлка Родниковый в Адыгее — ночью ВСУшные дроны попытались атаковать пригород Майкопа», — заявили в telegram-канале Mash со ссылкой на местные власти. Там отметили, что жертв и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что атака дронов привела к возгоранию в пригороде Майкопа. Его ликвидируют огнеборцы МЧС. Пункт временного размещения для жителей открыт в станице Ханской. 

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Примерно 1300 жителей эвакуируют из населенного пункта Родниковый (Адыгея) из-за ночной атаки дронов ВСУ. Об этом сообщили местные власти. «Около 1300 человек эвакуируют из посёлка Родниковый в Адыгее — ночью ВСУшные дроны попытались атаковать пригород Майкопа», — заявили в telegram-канале Mash со ссылкой на местные власти. Там отметили, что жертв и пострадавших нет. Ранее стало известно, что атака дронов привела к возгоранию в пригороде Майкопа. Его ликвидируют огнеборцы МЧС. Пункт временного размещения для жителей открыт в станице Ханской. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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