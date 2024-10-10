Стало известно, сколько человек эвакуируют из Адыгеи из-за атаки ВСУ

После атаки дронов из населенного пункта Родниковый эвакуируют 1300 человек, сообщили местные власти
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Примерно 1300 жителей эвакуируют из населенного пункта Родниковый (Адыгея) из-за ночной атаки дронов ВСУ. Об этом сообщили местные власти.
«Около 1300 человек эвакуируют из посёлка Родниковый в Адыгее — ночью ВСУшные дроны попытались атаковать пригород Майкопа», — заявили в telegram-канале Mash со ссылкой на местные власти. Там отметили, что жертв и пострадавших нет.
Ранее стало известно, что атака дронов привела к возгоранию в пригороде Майкопа. Его ликвидируют огнеборцы МЧС. Пункт временного размещения для жителей открыт в станице Ханской.
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