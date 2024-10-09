09 октября 2024

Тюменка обманом выманила у страховой 400 тысяч рублей

В Тюмени женщину будут судить за мошенничество со страховыми выплатами
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка получила незаконные выплаты за ДТП
Тюменка получила незаконные выплаты за ДТП Фото:

Жительница Тюмени стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве со страховыми выплатами. Она «выманила» у страховой компании 400 тысяч рублей, сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, обвиняемая в период с ноября 2022 года по январь 2023 года, являясь представителем в деле о ДТП с участием автомобиля потерпевшей, изготовила и представила в ПАО „Росгосстрах“ поддельный договор об уступке права требования от потерпевшей на получение страхового возмещения. Обманным путем женщина получила от страховой компании 400 тыс. рублей и распорядилась ими по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Рассмотрением займется Калининский районный суд Тюмени.

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Жительница Тюмени стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве со страховыми выплатами. Она «выманила» у страховой компании 400 тысяч рублей, сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры. «По версии следствия, обвиняемая в период с ноября 2022 года по январь 2023 года, являясь представителем в деле о ДТП с участием автомобиля потерпевшей, изготовила и представила в ПАО „Росгосстрах“ поддельный договор об уступке права требования от потерпевшей на получение страхового возмещения. Обманным путем женщина получила от страховой компании 400 тыс. рублей и распорядилась ими по своему усмотрению», — говорится в сообщении. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Рассмотрением займется Калининский районный суд Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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