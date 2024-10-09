Жительница Тюмени стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве со страховыми выплатами. Она «выманила» у страховой компании 400 тысяч рублей, сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.
«По версии следствия, обвиняемая в период с ноября 2022 года по январь 2023 года, являясь представителем в деле о ДТП с участием автомобиля потерпевшей, изготовила и представила в ПАО „Росгосстрах“ поддельный договор об уступке права требования от потерпевшей на получение страхового возмещения. Обманным путем женщина получила от страховой компании 400 тыс. рублей и распорядилась ими по своему усмотрению», — говорится в сообщении.
Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Рассмотрением займется Калининский районный суд Тюмени.
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