Силовики задержали свердловчанина, изнасиловавшего девушку 20 лет назад

10 октября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Скоро суд начнет рассматривать уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Заречном (Свердловская область) 49-летний электромонтер признался в изнасиловании несовершеннолетней, которое он совершил еще в 2003 году. Об этом URA.RU рассказали в региональных силовых ведомствах. «На период инкриминируемых деяний мужчина проживал в Сысертском районе. В Белоярку он ездил в гости к родственникам. Визиты не обходились без алкогольных возлияний, что в итоге и привело человека к криминальному проявлению низменных страстей. Сейчас обвиняемому уже 49 лет, он работает электромонтером. Мужчина сознался в „грехе своей молодости“ под гнетом неопровержимых улик», — сказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. По версии следствия, инцидент произошел летом 2003 года. Мужчине на тот момент было 28 лет. «Установить причастность фигуранта к деянию удалось в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Был проведен комплекс мероприятий, сбор и закрепление доказательной базы. Уголовное дело направлено в суд», — добавил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Заречном (Свердловская область) 49-летний электромонтер признался в изнасиловании несовершеннолетней, которое он совершил еще в 2003 году. Об этом URA.RU рассказали в региональных силовых ведомствах. «На период инкриминируемых деяний мужчина проживал в Сысертском районе. В Белоярку он ездил в гости к родственникам. Визиты не обходились без алкогольных возлияний, что в итоге и привело человека к криминальному проявлению низменных страстей. Сейчас обвиняемому уже 49 лет, он работает электромонтером. Мужчина сознался в „грехе своей молодости“ под гнетом неопровержимых улик», — сказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. По версии следствия, инцидент произошел летом 2003 года. Мужчине на тот момент было 28 лет. «Установить причастность фигуранта к деянию удалось в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Был проведен комплекс мероприятий, сбор и закрепление доказательной базы. Уголовное дело направлено в суд», — добавил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.