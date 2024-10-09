09 октября 2024

Силовики задержали свердловчанина, изнасиловавшего девушку 20 лет назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, арест, судебный процесс, наручники
Скоро суд начнет рассматривать уголовное дело Фото:

В Заречном (Свердловская область) 49-летний электромонтер признался в изнасиловании несовершеннолетней, которое он совершил еще в 2003 году. Об этом URA.RU рассказали в региональных силовых ведомствах.

«На период инкриминируемых деяний мужчина проживал в Сысертском районе. В Белоярку он ездил в гости к родственникам. Визиты не обходились без алкогольных возлияний, что в итоге и привело человека к криминальному проявлению низменных страстей. Сейчас обвиняемому уже 49 лет, он работает электромонтером. Мужчина сознался в „грехе своей молодости“ под гнетом неопровержимых улик», — сказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

По версии следствия, инцидент произошел летом 2003 года. Мужчине на тот момент было 28 лет. «Установить причастность фигуранта к деянию удалось в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Был проведен комплекс мероприятий, сбор и закрепление доказательной базы. Уголовное дело направлено в суд», — добавил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

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В Заречном (Свердловская область) 49-летний электромонтер признался в изнасиловании несовершеннолетней, которое он совершил еще в 2003 году. Об этом URA.RU рассказали в региональных силовых ведомствах. «На период инкриминируемых деяний мужчина проживал в Сысертском районе. В Белоярку он ездил в гости к родственникам. Визиты не обходились без алкогольных возлияний, что в итоге и привело человека к криминальному проявлению низменных страстей. Сейчас обвиняемому уже 49 лет, он работает электромонтером. Мужчина сознался в „грехе своей молодости“ под гнетом неопровержимых улик», — сказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. По версии следствия, инцидент произошел летом 2003 года. Мужчине на тот момент было 28 лет. «Установить причастность фигуранта к деянию удалось в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Был проведен комплекс мероприятий, сбор и закрепление доказательной базы. Уголовное дело направлено в суд», — добавил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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