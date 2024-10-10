Штурмовик рассказал, как ВСУ убивают желающих сдаться в плен бойцов

Штурмовик Штурман: бойцы ВСУ убивают своих же сослуживцев дронами
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Солдаты ВСУ бьют своих же дронами, рассказал Штурман Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивают три четверти личного состава, который пытается сдаться в плен российским войскам. В основном солдаты используют для убийства дроны и обычное вооружение. Об этом сообщил военнослужащий штурмового подразделения с позывным Штурман.

«Из 100% желающих [сдаться] если брать, то доводится в тыл в лучшем случае 5-10% солдат ВСУ. <…> По ним открывают прицельный огонь из различного вида вооружений и массово атакуют [свои же войска] при помощи дронов», — заявил Штурман. Его слова передает ТАСС.

Солдаты ВСУ активно сдаются в плен по всей линии фронта. Командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что на курском направлении украинские военные истощены, а потому идут в пленение к российским бойцам.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивают три четверти личного состава, который пытается сдаться в плен российским войскам. В основном солдаты используют для убийства дроны и обычное вооружение. Об этом сообщил военнослужащий штурмового подразделения с позывным Штурман. «Из 100% желающих [сдаться] если брать, то доводится в тыл в лучшем случае 5-10% солдат ВСУ. <…> По ним открывают прицельный огонь из различного вида вооружений и массово атакуют [свои же войска] при помощи дронов», — заявил Штурман. Его слова передает ТАСС. Солдаты ВСУ активно сдаются в плен по всей линии фронта. Командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что на курском направлении украинские военные истощены, а потому идут в пленение к российским бойцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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