Екатеринбуржец улетел в командировку в Сочи и пропал

10 октября 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Мужчина отправился к морю и загадочно исчез Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Екатеринбурга в конце августа улетел в командировку в Сочи и пропал. Его жена обратилась в полицию, начаты поиски, рассказал URA.RU источник. «31-летний мужчина трудится разнорабочим на одном из предприятий. В конце августа он объявил жене, что улетает в командировку в Сочи. Она его проводила, один раз он вышел на связь из Краснодара и пропал. Женщина полтора месяца ждала его возвращения домой и, не дождавшись, подала заявление на розыск», — сказал собеседник агентства. Полиция изъяла фотографию и образцы почерка пропавшего. Его ищут и в Свердловской области, и в Краснодарском крае. Телефон уральца недоступен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга в конце августа улетел в командировку в Сочи и пропал. Его жена обратилась в полицию, начаты поиски, рассказал URA.RU источник. «31-летний мужчина трудится разнорабочим на одном из предприятий. В конце августа он объявил жене, что улетает в командировку в Сочи. Она его проводила, один раз он вышел на связь из Краснодара и пропал. Женщина полтора месяца ждала его возвращения домой и, не дождавшись, подала заявление на розыск», — сказал собеседник агентства. Полиция изъяла фотографию и образцы почерка пропавшего. Его ищут и в Свердловской области, и в Краснодарском крае. Телефон уральца недоступен.