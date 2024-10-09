Екатеринбуржец улетел в командировку в Сочи и пропал

Житель Екатеринбурга в конце августа улетел в командировку в Сочи и пропал. Его жена обратилась в полицию, начаты поиски, рассказал URA.RU источник.
«31-летний мужчина трудится разнорабочим на одном из предприятий. В конце августа он объявил жене, что улетает в командировку в Сочи. Она его проводила, один раз он вышел на связь из Краснодара и пропал. Женщина полтора месяца ждала его возвращения домой и, не дождавшись, подала заявление на розыск», — сказал собеседник агентства.
Полиция изъяла фотографию и образцы почерка пропавшего. Его ищут и в Свердловской области, и в Краснодарском крае. Телефон уральца недоступен.
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