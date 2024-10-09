09 октября 2024

Екатеринбуржец улетел в командировку в Сочи и пропал

© Служба новостей «URA.RU»
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Всемирный фестиваль молодёжи 4 марта. Сочи, сочи, отпуск, самолет
Мужчина отправился к морю и загадочно исчез Фото:

Житель Екатеринбурга в конце августа улетел в командировку в Сочи и пропал. Его жена обратилась в полицию, начаты поиски, рассказал URA.RU источник.

«31-летний мужчина трудится разнорабочим на одном из предприятий. В конце августа он объявил жене, что улетает в командировку в Сочи. Она его проводила, один раз он вышел на связь из Краснодара и пропал. Женщина полтора месяца ждала его возвращения домой и, не дождавшись, подала заявление на розыск», — сказал собеседник агентства.

Полиция изъяла фотографию и образцы почерка пропавшего. Его ищут и в Свердловской области, и в Краснодарском крае. Телефон уральца недоступен.

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Житель Екатеринбурга в конце августа улетел в командировку в Сочи и пропал. Его жена обратилась в полицию, начаты поиски, рассказал URA.RU источник. «31-летний мужчина трудится разнорабочим на одном из предприятий. В конце августа он объявил жене, что улетает в командировку в Сочи. Она его проводила, один раз он вышел на связь из Краснодара и пропал. Женщина полтора месяца ждала его возвращения домой и, не дождавшись, подала заявление на розыск», — сказал собеседник агентства. Полиция изъяла фотографию и образцы почерка пропавшего. Его ищут и в Свердловской области, и в Краснодарском крае. Телефон уральца недоступен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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