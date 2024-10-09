«Не дозвониться»: курганцы не смогли пожаловаться на горячую линию по вопросам отопления

Жители Кургана не смогли дозвониться на горячую линию, которая длилась час

10 октября 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Батареи в домах многих курганцев до сих пор холодные Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Отопительный сезон в Кургане 2024-2025 Во многих домах Кургана до сих пор нет отопления. Власти города объявили горячую линию по вопросам запуска тепла в жилые дома, которая прошла 10 октября с 11:00 до 12:00. Но обратиться на нее оказалось невозможно. В этом убедился корреспондент URA.RU. «У меня на телефоне есть опция автодозвона, но я так и не смог дозвониться. Отопления до сих пор нет ни у меня, ни у моих близких. Все живем в центре: Станционная, 41, Зорге, 56, Красина, 88, Савельева, 42», — поделился с корреспондентом URA.RU житель Кургана Юрий. У большинства сотрудников курганской редакции URA.RU также нет отопления. Попытка нашего корреспондента дозвониться на горячую линию не принесла результата: в течение часа номер был занят. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Кургана анонсировали проведение горячей линии по запуску тепла. Все обращения, которые поступят на горячую линию, должны взять в работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во многих домах Кургана до сих пор нет отопления. Власти города объявили горячую линию по вопросам запуска тепла в жилые дома, которая прошла 10 октября с 11:00 до 12:00. Но обратиться на нее оказалось невозможно. В этом убедился корреспондент URA.RU. «У меня на телефоне есть опция автодозвона, но я так и не смог дозвониться. Отопления до сих пор нет ни у меня, ни у моих близких. Все живем в центре: Станционная, 41, Зорге, 56, Красина, 88, Савельева, 42», — поделился с корреспондентом URA.RU житель Кургана Юрий. У большинства сотрудников курганской редакции URA.RU также нет отопления. Попытка нашего корреспондента дозвониться на горячую линию не принесла результата: в течение часа номер был занят. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Кургана анонсировали проведение горячей линии по запуску тепла. Все обращения, которые поступят на горячую линию, должны взять в работу.