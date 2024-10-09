09 октября 2024

«Не дозвониться»: курганцы не смогли пожаловаться на горячую линию по вопросам отопления

Жители Кургана не смогли дозвониться на горячую линию, которая длилась час
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , радиатор, общежитие, комната, батарея отопления
Батареи в домах многих курганцев до сих пор холодные Фото:
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Во многих домах Кургана до сих пор нет отопления. Власти города объявили горячую линию по вопросам запуска тепла в жилые дома, которая прошла 10 октября с 11:00 до 12:00. Но обратиться на нее оказалось невозможно. В этом убедился корреспондент URA.RU.

«У меня на телефоне есть опция автодозвона, но я так и не смог дозвониться. Отопления до сих пор нет ни у меня, ни у моих близких. Все живем в центре: Станционная, 41, Зорге, 56, Красина, 88, Савельева, 42», — поделился с корреспондентом URA.RU житель Кургана Юрий.

У большинства сотрудников курганской редакции URA.RU также нет отопления. Попытка нашего корреспондента дозвониться на горячую линию не принесла результата: в течение часа номер был занят.

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Кургана анонсировали проведение горячей линии по запуску тепла. Все обращения, которые поступят на горячую линию, должны взять в работу.

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Во многих домах Кургана до сих пор нет отопления. Власти города объявили горячую линию по вопросам запуска тепла в жилые дома, которая прошла 10 октября с 11:00 до 12:00. Но обратиться на нее оказалось невозможно. В этом убедился корреспондент URA.RU. «У меня на телефоне есть опция автодозвона, но я так и не смог дозвониться. Отопления до сих пор нет ни у меня, ни у моих близких. Все живем в центре: Станционная, 41, Зорге, 56, Красина, 88, Савельева, 42», — поделился с корреспондентом URA.RU житель Кургана Юрий. У большинства сотрудников курганской редакции URA.RU также нет отопления. Попытка нашего корреспондента дозвониться на горячую линию не принесла результата: в течение часа номер был занят. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Кургана анонсировали проведение горячей линии по запуску тепла. Все обращения, которые поступят на горячую линию, должны взять в работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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