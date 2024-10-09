Utair отменяет полеты из Нижневартовска в Москву на зиму

Авиакомпания Utair на зимний период отменит рейсы из Нижневартовска в Москву. Информация опубликована на сайте московского аэропорта «Внуково»: последний рейс по этому направлению будет выполнен 27 октября 2024 года. В компании подтвердили эту информацию.
«Регулярные полеты из Нижневартовска в Москву отменены в связи со снижением загрузки самолетов в зимний сезон», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Utair. Рейсы планируют возобновить весной — с 31 марта 2025 года.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Азимут» отменила рейс с курорта Минеральные Воды в Нижневартовск (ХМАО). Из-за переноса полета югорчанам пришлось поменять планы.
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