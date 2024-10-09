09 октября 2024

Utair отменяет полеты из Нижневартовска в Москву на зиму

Utair отменяет полеты из Нижневартовска в Москву на зиму
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания Utair отменила зимние полеты из Нижневартовска в Москву
Компания Utair отменила зимние полеты из Нижневартовска в Москву Фото:

Авиакомпания Utair на зимний период отменит рейсы из Нижневартовска в Москву. Информация опубликована на сайте московского аэропорта «Внуково»: последний рейс по этому направлению будет выполнен 27 октября 2024 года. В компании подтвердили эту информацию.

«Регулярные полеты из Нижневартовска в Москву отменены в связи со снижением загрузки самолетов в зимний сезон», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Utair. Рейсы планируют возобновить весной — с 31 марта 2025 года.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Азимут» отменила рейс с курорта Минеральные Воды в Нижневартовск (ХМАО). Из-за переноса полета  югорчанам пришлось поменять планы.

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Авиакомпания Utair на зимний период отменит рейсы из Нижневартовска в Москву. Информация опубликована на сайте московского аэропорта «Внуково»: последний рейс по этому направлению будет выполнен 27 октября 2024 года. В компании подтвердили эту информацию. «Регулярные полеты из Нижневартовска в Москву отменены в связи со снижением загрузки самолетов в зимний сезон», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Utair. Рейсы планируют возобновить весной — с 31 марта 2025 года. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Азимут» отменила рейс с курорта Минеральные Воды в Нижневартовск (ХМАО). Из-за переноса полета  югорчанам пришлось поменять планы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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