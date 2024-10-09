09 октября 2024

В школе ЯНАО, где стреляли в девочку, продолжаются занятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочку ранили в школе
Девочку ранили в школе Фото:

В средней школе № 17 в Новом Уренгое продолжаются занятия в штатном режиме, несмотря на стрельбу. Об этом сотрудник школы сообщил URA.RU.

«Нет не переживайте — все у нас нормально, мы учимся в штатном режиме. Учимся по расписанию — все на месте», — сообщил корреспонденту URA.RU сотрудник средней школы № 17 во время беседы.

Корреспондент агентства также обратился в администрацию Нового Уренгоя и в департамент здравоохранения ЯНАО. От депздрава на момент публикации ответа нет. «Инфолрмации об инциденте у нас нет», — сообщил сотрудник мэрии Нового Уренгоя.

Происшествием занимаются в полиции. «Факт зарегистрирован, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщило, что местные жители Нового Уренгоя сообщили о стрельбе в школе № 17. Как рассказали очевидцы, девочке прострелили щеку. Предположительно один из школьников пронес в здание пневматическое оружие.

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В средней школе № 17 в Новом Уренгое продолжаются занятия в штатном режиме, несмотря на стрельбу. Об этом сотрудник школы сообщил URA.RU. «Нет не переживайте — все у нас нормально, мы учимся в штатном режиме. Учимся по расписанию — все на месте», — сообщил корреспонденту URA.RU сотрудник средней школы № 17 во время беседы. Корреспондент агентства также обратился в администрацию Нового Уренгоя и в департамент здравоохранения ЯНАО. От депздрава на момент публикации ответа нет. «Инфолрмации об инциденте у нас нет», — сообщил сотрудник мэрии Нового Уренгоя. Происшествием занимаются в полиции. «Факт зарегистрирован, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО. Ранее URA.RU сообщило, что местные жители Нового Уренгоя сообщили о стрельбе в школе № 17. Как рассказали очевидцы, девочке прострелили щеку. Предположительно один из школьников пронес в здание пневматическое оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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