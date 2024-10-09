В школе ЯНАО, где стреляли в девочку, продолжаются занятия

В средней школе № 17 в Новом Уренгое продолжаются занятия в штатном режиме, несмотря на стрельбу. Об этом сотрудник школы сообщил URA.RU.
«Нет не переживайте — все у нас нормально, мы учимся в штатном режиме. Учимся по расписанию — все на месте», — сообщил корреспонденту URA.RU сотрудник средней школы № 17 во время беседы.
Корреспондент агентства также обратился в администрацию Нового Уренгоя и в департамент здравоохранения ЯНАО. От депздрава на момент публикации ответа нет. «Инфолрмации об инциденте у нас нет», — сообщил сотрудник мэрии Нового Уренгоя.
Происшествием занимаются в полиции. «Факт зарегистрирован, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщило, что местные жители Нового Уренгоя сообщили о стрельбе в школе № 17. Как рассказали очевидцы, девочке прострелили щеку. Предположительно один из школьников пронес в здание пневматическое оружие.
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