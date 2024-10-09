Департамент здравоохранения ЯНАО рассказал о состоянии девочки, в которую стреляли

Врачи осмотрели ребенка после выстрела
Состояние девочки после того, как в нее выстрелили из пневматического пистолета, — удовлетворительное. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.
«Врачи провели осмотр. Госпитализация не потребовалась», — сообщил сотрудник департамента здравоохранения ЯНАО корреспонденту URA.RU.
Ранее URA.RU сообщило, что в средней школе № 17 в Новом Уренгое произошел инцидент. Ребенок принес в школу пневматический пистолет, чтобы похвастаться и случайно выстрелил в девочку — у пострадавшей травма щеки.
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