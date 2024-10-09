09 октября 2024

Департамент здравоохранения ЯНАО рассказал о состоянии девочки, в которую стреляли

Врачи осмотрели школьницу после выстрела в школе Нового Уренгоя
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи осмотрели ребенка после выстрела
Врачи осмотрели ребенка после выстрела Фото:

Состояние девочки после того, как в нее выстрелили из пневматического пистолета, — удовлетворительное. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«Врачи провели осмотр. Госпитализация не потребовалась», — сообщил сотрудник департамента здравоохранения ЯНАО корреспонденту URA.RU.

Ранее URA.RU сообщило, что в средней школе № 17 в Новом Уренгое произошел инцидент. Ребенок принес в школу пневматический пистолет, чтобы похвастаться и случайно выстрелил в девочку — у пострадавшей травма щеки.

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Состояние девочки после того, как в нее выстрелили из пневматического пистолета, — удовлетворительное. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Врачи провели осмотр. Госпитализация не потребовалась», — сообщил сотрудник департамента здравоохранения ЯНАО корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU сообщило, что в средней школе № 17 в Новом Уренгое произошел инцидент. Ребенок принес в школу пневматический пистолет, чтобы похвастаться и случайно выстрелил в девочку — у пострадавшей травма щеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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